publié le 19/11/2019 à 21:47

Qui sont vraiment les parents de Rey ? Cette question ne cesse de brûler les lèvres des fans Star Wars depuis la première apparition de l'héroïne dans Le Réveil de la Force (épisode VII).

Alors que des théories prouvent que Rey est, soit, la fille de Luke Skywalker, de Leia et Han Solo, la petite-fille d'Obi-Wan Kenobi, Kylo Ren a balayé tout cette héritage dans Les Derniers Jedi (épisode VIII). Il révèle à Rey, et aux fans, qu'elle est en réalité la fille de "personne", de deux inconnus alcooliques qui l'ont vendu sur Jakku pour de l'alcool. Morts et enterrés au cimetière communautaire de la planète désertique.

Une révélation qui n'a pas convaincu des amateurs et amatrices de la saga intergalactique, tout comme la principale intéressée. "Ce sujet des parents ce n'est pas satisfaisant pour elle, ni pour le public. Elle essaye toujours de découvrir d'où elle vient", confie Daisy Ridley au média américain Entertainment Weekly.

J.J. Abrams a-t-il changé le scénario de Rian Johnson ?

"Ce n'est pas qu'elle ne le croit pas [que ses parents étaient deux inconnus de Jakku], mais, elle sent qu'il y a quelque chose de plus à son histoire. Elle a besoin de savoir ce qui s'est passé avant afin de savoir quoi ensuite", poursuit prudemment Daisy Ridley. Une manière de souligner que l'on ne risque donc pas d'apprendre que Rey est en réalité la fille cachée de Luke Skywalker, mais que ses deux parents n'étaient pas forcément si inconnus, ni étrangers à la Force.

Une déclaration qui fait écho à celle de J.J. Abrams, interrogé sur l'identité des parents de Rey, par ABC News : "Je dirai que nous savions, en réalisant ce film, que ce devait être une conclusion satisfaisante. Et nous savions bien que c'était l'un des thèmes qui existaient déjà. Je ne veux pas dire qu'on a effacé ce qui s'est passé dans l'épisode VIII, nous lui avons fait honneur. Mais, je dirai que l'histoire [des parents de Rey] est plus riche que ce que vous avez vu [dans Star Wars VIII]".

Un indice dans l'un des trailers de l'épisode IX ?

Comme vous pouvez le voir dans les deux images ci-dessous, il s'agirait du même vaisseau. On l'a vu une première fois dans la vision de Rey de Star Wars VII sur Jakku. Ses parents viennent de l'abandonner et elle regarde, impuissante, le vaisseau qui l'emmène loin de la planète désertique.

A droite le vaisseau vue dans "Star Wars IX", à gauche le vaisseau qui emmène les parents de Rey dans "Star Wars VII" Crédit : capture d'écran YouTube / Lucasfilm

Le vaisseau réapparaîtrait dans la bande-annonce de Star Wars IX, devant une planète inconnue. Si on compare les lumières bleues des propulseurs des deux vaisseaux, il y a effectivement ressemblance ! Se pourrait-il que J.J. Abrams révèle la vérité sur les parents de Rey dans une autre scène flashback ou Rey va-t-elle les revoir sur cette nouvelle planète ? Le mystère reste bien évidemment entier.