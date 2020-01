publié le 13/01/2020 à 20:40

The Walking Dead est bientôt de retour. 3 mois après l'épisode 8, et la traditionnelle coupure hivernale, la saison 10 se poursuit. Elle sera diffusée dès le 24 février en France sur OCS. Pour le moment, la chaîne américaine n'a pas dévoilé les titres des six prochains épisodes de cette saison, ce qui n’empêche pas les fans d'avoir déjà des informations.

Le danger est partout dans cette suite de The Walking Dead. Daryl, Connie, Magna, Aaron, Jerry et Kelly sont tombés dans le piège d'Alpha et se retrouvent prisonniers d'une caverne, remplie de zombies. À Alexandria, la ville se remet du meurtre de Siddiq. Après le deuil, c'est la soif de vengeance qui commence à gagner la communauté, malgré l'appel au calme de Gabriel.

La bande-annonce de l'épisode 9, diffusé après The World Before (épisode 8) donne le ton pour cette suite de saison 10, que les fans attendent avec impatience. Attention, la suite contient des spoilers.

> The Walking Dead 10x09 Trailer Season 10 Episode 9 Promo/Preview [HD]

Gamma devient une agent double

D'abord "engagée" par sa cheffe pour manipuler Aaron et obtenir des informations sur le mode de vie des communautés, Gamma va décider de changer de camp. Tout cela après avoir découvert que Lydia est en vie et qu'Alpha a donc menti aux Chuchoteurs. Cependant, Gamma veut bien aider nos héros et héroïnes sous une condition : elle veut voir son neveu Adam, adopté par un couple de la Colline. Dans le teaser de l'épisode 10, la tension est palpable puisque ni Gabriel, ni Rosita n'ont envie de faire confiance à la Chuchoteuse. Mais, le temps presse, car Daryl, Michonne et leurs compagnons sont en danger dans la caverne, encerclés par des zombies.

Negan sème la zizanie chez les Chuchoteurs

Si Alpha sait qu'un espion se cache dans ses rangs, c'est Negan qui va lui révéler qu'il s'agit de Gamma. Impossible, pour le moment, de découvrir si Negan a réellement changé de camp pour devenir un Chuchoteur ou si cette confidence sert son plan : gagner la confiance d'Alpha coûte que coûte pour mieux l'éliminer ensuite. Dans une autre image, Negan est à côté de Gamma-Mary, qui a enlevé son masque. Peut-être que les deux protagonistes sont parvenus à un accord pour détruire Alpha.

La chute d'Alpha annoncée ?

Alpha dans le teaser de l'épisode 9 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

Cette image devrait en étonner plus d'un et plus d'une. La toute-puissante Alpha est ensanglantée après avoir été probablement passée à tabac : son nez saigne, tout comme son arcade gauche et sa nuque. Elle a dû recevoir plusieurs coups pour être dans cet état. Un acte de violence pure. Reste à savoir si elle a été attaquée, comme dans les comics, par Negan, ou si Carol, Daryl, voire Gamma ont réussi à surprendre la cheffe des Chuchoteurs pour la détruire.

Le nouveau couple Rosita-Eugene

L'amitié devient une histoire d'amour pour Rosita et Eugene. Amoureux depuis plusieurs saisons de la survivante, Eugene décide de couper, un temps, les ponts avec Rosita qui lui avoue qu'elle ne sera jamais amoureuse de lui. Mais, après le meurtre de Siddiq par Dante, les choses vont évoluer entre les deux amis, qui sont réunis à Alexandria. Reste maintenant à savoir si leur histoire pourra durer avec la guerre qui se prépare contre les Chuchoteurs.

La guerre est déclarée

Dans une image de la bande-annonce de l'épisode 9, on aperçoit Aaron et son armée. Ils ont des lances et des boucliers pointus et font fait face à la horde d'Alpha dans une mise en scène qui rappellera aux fans de Game of Thrones, la bataille de Winterfell contre l'armée du Roi de la Nuit (épisode 3, saison 8). On voit Daryl partir au combat avec un fléau d'armes, prêt pour faire le plus de dégâts possible. "Nous nous battrons pour nous venger, pour notre futur", explique-t-il d'ailleurs à Carol qui sanglote : "Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive". Nul doute que quelque chose de grave s'est passé dans la caverne, par la "faute" de Carol, qui rappelons-le, court après Alpha et tombe directement dans son piège, dans l'épisode 9.

Michonne est en vie

En mer, Michonne se trouve sur un cargo. Preuve qu'elle a réussi à rejoindre la base navale de Virgil et qu'elle a pu récupérer le matériel et les armes nécessaires pour la guerre contre les Chuchoteurs. On ignore combien de temps s'est écoulé depuis son départ. Dans l'épisode 8, la guerrière parle d'une absence de quelques jours, mais impossible encore de savoir si cela a duré plus longtemps.