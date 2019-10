publié le 08/10/2019 à 19:10

The Walking Dead s'offre une dixième saison convaincante. Lines We Cross pose les nouveaux enjeux des prochains épisodes, hantés par le souvenir du massacre perpétré par les Chuchoteurs. Attention, la suite du papier contient des spoilers.

La peur et la paranoïa sont très présentes chez les survivants de la saison 10, mais la showrunner Angela Kang glissent des éléments plus légers dans l'intrigue : le carré amoureux, l'amitié de Daryl et Carol, la complicité grandissante de Connie et Daryl...

Pour autant, la saison 10 sera loin d'être de tout repos. Entre le départ de Danai Gurira (Michonne) et la future vengeance d'Alpha, de nombreuses questions commencent à arriver sur les forums des fans. S'il faudra s'armer de patience avant d'en savoir plus (évidemment) et parier sur un retour de l'hélicoptère, nous avons répertorié les 6 plus grandes interrogations dont nous espérons avoir les réponses.

1. Quelle sera la sanction d'Alpha ?

L'épisode 1 se termine par le face-à-face silencieux, mais puissant entre Alpha et Carol. Pas le temps de se demander laquelle des deux baissera les yeux en premier que le générique final démarre. Une question se pose immédiatement : comment Alpha va-t-elle punir les Communautés pour avoir franchi la frontière ?

Aurons-nous droit à de nouveaux massacres comme l’épisode des piques (épisode 15, saison 9) ? "Ils doivent traverser la frontière pour éteindre le feu sinon leurs communautés auraient péris Mais Alpha s'en fiche de cela (...) Elle ne soucie pas du pourquoi ils ont franchi la ligne, elle sait juste qu'ils ont enfreint ses règles", résume le réalisateur Greg Nicotero au média américain EW.

2. Quelle utilité du satellite ?

Eugene en train de dépouiller la carcasse du satellite Crédit : capture d'écran OCS

Après l'hélicoptère, place au satellite. L'engin qui appartenait à l'URSS s'est écrasée près de la forêt, au-delà de la limite des Chuchoteurs. Faisant fi des premiers ordres de Michonne, Eugene veut emmener le satellite et exploiter la technologie de l'appareil. Les fans savent depuis plusieurs saisons qu'Eugene est un génie et qu'il devrait donc réussir à créer de nouveaux appareils de communication.



Dans tous les cas, les radiations ne l'inquiètent pas le moins du monde. Reste maintenant à savoir si le satellite a fait une simple apparition dans la saison 10 ou si on découvrira qu'il appartient en réalité à un groupe puissant comme le Commonwealth, la communauté ultra-équipée que les fans attendent de découvrir depuis la saison 8.

3. Carol et Daryl vont-ils vraiment prendre la tangente ?

Lassés par toutes ces années de survives et de conflits, Daryl et Carol veulent partir en moto au Nouveau-Mexique. On y croit. Après la mort d'Henry, Carol a décidé de partir en mer le maximum de son temps.



Par le passé, elle a perdu tous ses enfants, été victime de violences domestiques et n'en peut tout simplement plus. Quant à Daryl, pour Carol, il irait au bout du monde. Mais, après son face-à-face avec Alpha, Carol voudra-t-elle vraiment fuir ? Ou au contraire, se laisser submerger par la vengeance ?

4. Aurons-nous le couple Connie-Daryl ?

Les fans espèrent un rapprochement dans la sphère du love pour Daryl et Connie Crédit : capture d'écran OCS

Depuis les premières interactions entre Connie et Daryl dans la saison 9, les fans espèrent que les deux protagonistes vont tomber amoureux. Si Norman Reedus et Lauren Ridloff brouillent les pistes en interview, l'épisode 1 a l'air quand même plutôt annonciateur d'une histoire d'amour.



Même Kelly, la sœur de Connie, n'est pas dupe. Daryl de son côté apprend la langue des signes. "Je pense qu'il commence à la voir comme son égal. Je veux dire, elle se débrouille très bien toute seule (...) Il peut maintenant communiquer avec Connie, et ils peuvent devenir alliés. Je pense que le lien qui les unit est authentique et qu'il y a beaucoup de respect", confie Norman Reedus à EW.

5. Lydia sera-t-elle acceptée à Alexandria ?

Lines We Cross est sans appel pour la fille d'Alpha : elle habite bien à Alexandre, mais est toujours traitée en ennemie. L'adolescente essaye tant bien que mal d'apprendre à lire, et s'entraîne au combat, seule.



Considérée comme une paria, à l'instar de Negan, elle est seule à Alexandria. Daryl, son principal soutien étant à Oceanside. Va-t-elle pouvoir gagner la confiance de ses nouveaux pairs ? Pour le moment c'est mal parti, même si elle peut compter sur Negan pour lui remonter le moral.

6. Comment Michonne va-t-elle quitter la série ?

Difficile de faire abstraction du départ de Michonne pour la saison 10. Contrairement à Rick, on ignore dans quel épisode la survivante au katana disparaîtra, ni de quelle manière. Certains fans redoutent d'ores et déjà sa mort et un épisode déchirant, comme celui de Carl dans la saison 8.



Pour le moment, la showrunner Angela Kang garde le silence, mais précise "nous allons découvrir certaines choses d'une importance majeure qui vont avoir des conséquences. Mais, nous allons aussi vous montrer à quel point notre 'vieille' Michonne est une dure à cuir".