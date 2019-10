"The Walking Dead", saison 10, épisode 1 : un retour de sang et de flammes

publié le 07/10/2019 à 06:13

"Le lundi, c'est zombies !" Après six mois d'attente, les fans de The Walking Dead peuvent jubiler. La saison 10 vient de dévoiler son premier épisode, Lines We Cross (Les lignes que l'on franchie). Que vaut ce retour de zombies ? Et que peut-on en déduire pour le reste de l'ultime saison de Michonne ? Attention, la suite contient des spoilers.



Lines We Cross démarre quelques mois après la sanglante fin de la saison 9. Il se divise en 7 chapitres, qui correspondent à différents zooms sur les personnages. Tous sont connectés par deux éléments : le traumatisme post-Chuchoteurs et le crash d'un satellite. Oui, vous avez bien lu. D'ailleurs l'épisode démarre dans l'espace, avant de nous ramener sur la plage d'Oceanside. Cap ensuite sur Alexandria, avant de finir dans la forêt et près de la tant redoutée frontière des Chuchoteurs.

Il faut reconnaître que malgré quelques moments de flottement et des dialogues peu pertinents, Lines We Cross parvient à vous accrocher. Et la showrunner Angela Kang de prouver que même après 10 saisons, The Walking Dead a encore des histoires à raconter et des personnages à développer.

Se préparer pour la bataille

Sur la plage abandonnée, point de coquillages et crustacés Crédit : AMC

À Oceanside, l'épisode s'ouvre avec le chapitre L'Entraînement. Michonne prépare Oceanside et la Colline à toute attaque possible de la part des Chuchoteurs. Archers, guerriers et guerrières aux lances, haches et sabres, tout le monde s'exerce sur des zombies, retenus dans une épave. La machine est bien huilée. Mais, ce qui dominent nos héros et héroïnes, c'est bien la peur et la paranoïa. Même les enfants ne sont pas en dupes.

Peur d'abattre un Chuchoteur et non un simple zombie, peur de mettre en danger toute sa communauté par inadvertance, peur de ne pas prendre assez de précautions. Les chefs des communautés désormais rassemblées tentent tant bien que mal de trouver un équilibre. À savoir : protéger tout le monde et se tenir prêt en cas de nouvelle attaque.

Mais comment réussir à survivre dans ce nouveau monde, une nouvelle fois maculée de sang ? Aaron a choisi : il ne veut plus être "le bon samaritain", alors que Michonne essaye de lui faire comprendre qu'il faut rester "intelligent" et ne pas céder à la peur, pour éviter que les communautés ne soient une nouvelle fois divisées.

Fuir ou rester ?

Daryl et Carol en pleine forêt Crédit : AMC

Les fans l'ont bien compris depuis la saison 1, vivre dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies et où tous vos proches sont morts ou menacés n'a rien de reposant. Bien que l'espoir d'un monde meilleur soit souvent au cœur des épisodes, la série n'en reste pas moins sombre. La saison 10 n'échappe pas à cela, surtout après l'arrivée des Chuchoteurs dans la saison 9.



Siddiq souffre de stress post-traumatique important : il revit le massacre de ses compagnons (épisode 15) avec le visage d'Alpha et son couteau de boucher ensanglanté. De son coté, Rosita qui a accouché, s'est mise à la boxe. Gabriel essaye de veilleur sur Alexandria pendant l'absence de Michonne. Lydia est traitée en paria, tout comme Negan, qui s'occupe dorénavant du potager et des poubelles avant de retourner les soirs dans sa cellule.



Carol, qui brille autant que Michonne dans cet épisode, elle est devenue pêcheuse. Une manière d'oublier tout ce qui s'est passé et de goûter à l'aventure, loin de la mort de son fils Henry. Dans le chapitre New Mexico, Daryl et Carol de tout plaquer pour partir au Nouveau Mexique à moto. Lassés par cette survie et ces combats perpétuels, nos deux meilleurs amis prennent ainsi une décision radicale. Reste maintenant à savoir si Carol ne partira pas plutôt en mer.

Les flammes de la discorde

Michonne en plein combat Crédit : AMC

Ce qui poussent nos survivants à s'aventurer au plus près de la frontière des Chuchoteurs, c'est l'incendie déclenché par le crash du satellite. Car les flammes se répandent à vitesse grand V, menaçant le terrain de chasse des communautés et Oceanside. Toute la nuit, ils et elles se relayent pour éteindre les flammes et tuer les zombies. Malgré les tensions du passé, l'heure est à l'unité.



L'épisode se termine par le face-à-face silencieux, mais puissant entre Carol et Alpha. La cheffe des Chuchoteurs se cachait donc d'un autre côté de la forêt, tout près d'où elle avait suggérer dans la saison 9 à Daryl de se rendre près de la colline "des piques" (épisode 15). Alpha a donc découvert que les frontières n'ont pas été respectées, et la sentence devrait être terrible dans l'épisode 2 de la saison 10.