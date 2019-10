"The Walking Dead" : le récap' indispensable avant de commencer la saison 10

publié le 30/09/2019 à 08:01

C'est bientôt la rentrée pour the Walking Dead. La série de zombies adaptée des comics de Robert Kirkman entame sa dixième saison le 7 octobre 2019 sur OCS, soit six mois après le final de la saison 9 dans une tempête de neige destructrice.

Le monde de The Walking Dead, créé par Robert Kirkman, est dense. Même le plus attentif des spectateurs pourrait louper un détail capital. Vous pouvez donc vous relancer dans un visionnage complet des 16 épisodes de la saison 9 avant lundi 7 octobre, ou profiter de notre esprit de synthèse pour vous remémorer les passages clés des précédents épisodes.

Après la disparition de Rick, les sauts dans le temps et le massacre de la Colline, le monde de Michonne et ses compagnons de survie a radicalement changé. Si dans la saison 9 il était question de construire un nouveau monde, la saison 10 sera tournée sur le stress post-traumatique et les conséquences de la barbarie d'Alpha.

Rick est porté disparu

L'épisode 5 de la saison 9 a offert une fin surprenante au shérif. Grièvement blessé et victime de nombreuses hallucinations, Rick prend conscience du danger qui menace les siens : une horde de zombies se prépare à traverser le pont pour rejoindre la rive des Communautés. Rick se sacrifie en faisant exploser une caisse de dynamites, le pont explose, emportant les zombies et le corps du shérif sous les hurlements de Michonne.

Jadis est partie dans l'hélicoptère, avec Rick

Jadis et le mystérieux hélicoptère dans l'épisode de la saison 9 Crédit : capture d'écran YouTube

Jadis récupère Rick inconscient et blessé sur le bord de la rivière, alors que le mystérieux hélicoptère s'apprête à atterrir. L'héroïne devait au départ emmener un "A", mais en sauvant Rick, elle annonce qu'elle a finalement un "B". Rick est placé sous assistance médiale et emmené on ne sait où, sous le regard attendri de Jadis.

Il y a eu plusieurs sauts dans le temps

La saison 9 a démarré 18 mois après la défaire de Negan à la fin de la saison 8. Pendant ce temps, Rick a essayé de construire un nouveau monde où les Communautés et les Sauveurs travaillent ensemble. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, les tensions étaient beaucoup trop fortes entre les différents groupes jusqu'à l'explosion du pont. 10 ans ont ensuite passé après la disparition de Rick et de Janis. Judith a bien grandi et Michonne a accouché de R.J (Rick Junior). Un troisième saut le temps de quelques mois clôture la saison 10, on passe de l'été au terrible hiver.

Le massacre de la Colline

Comment oublier l'épisode des piques ? Dans cet épisode, comme dans les comics, Alpha et ses Chuchoteurs massacrent une dizaine de protagonistes : Ozzy, le leader des Maraudeurs, D.J, Alek des Maraudeurs, Tammy Rose, Addy, Rooney, Frankie et enfin... Enid, Tara et Henry. Siddiq a été épargné par les Chuchoteurs pour qu'il raconte aux Communautés tout ce qu'il s'est passé. Une stratégie pour faire peur, mais Siddiq raconte une autre version de l'histoire, pleine d'espoir. Mais le mal est fait : les Chuchoteurs ont réussi à imposer leur loi. Les Communautés n'ont plus le droit de traverser leur territoire, délimité par les piques.

La Colline et le Royaume ne font plus qu'un

À cause d'une insalubrité grandissante : dégâts des eaux, tuyaux qui éclatent et manque total de chauffage pour affronter l'hiver, le Royaume doit déménager. Ezekiel, Jerry, Nabilla et les autres sujets du Roi se rendent alors à la Colline. Les deux Communautés se sont ainsi associées, mais restent, depuis les morts de Jésus et de Tara, sans leader.

Maggie est partie pour une autre communauté

Maggie a quitté la Colline avec son fils Hershel pour aider une nouvelle communauté, sur les conseils de Georgie. Souvenez-vous, elle est la mystérieuse femme aux lunettes, apparue dans l'épisode 12 de la saison 8 et, selon les rumeurs, la cheffe du Commonwealth, un groupe puissant de survivants.



Certains fans connaissaient déjà le destin de Maggie, puisque des indices étaient cachés dans les épisodes 2 et 3 de la saison 9. Géorgie avait, en effet, écrit des lettres à Maggie en lui parlant d'une ville portuaire occupée par une "communauté petite, mais forte". Ce départ de Maggie laisse donc la porte ouverte à son retour dans une potentielle saison 10, comme l'avait expliqué Lauren Cohan au cours de l'été 2018.

Lydia a rejoint les Communautés

Lydia est victime de violences de la part de sa mère Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Fille unique d'Alpha, victime de la maltraitance de sa mère, Lydia se laisse d'abord capturer par Daryl et Michonne. Dans sa geôle de la Colline, elle apprend la vie de la communauté en discutant avec Henry, dont elle va tomber amoureuse. Au fur et à mesure, Lydia va comprendre à quel point sa mère est nocive. Lydia va donc décider de rester à la Colline avec Henry. C'est malheureusement ce qui motive, entre autres, Alpha à tuer nos héros et héroïnes en représailles. Rongée par la culpabilité, Lydia est restée à la Colline. Daryl et Carol veillent sur elle.

Ezekiel et Carol se sont séparés

Après la mort d'Henry, Carol s'éloigne d'Ezekiel. Il tente tout ce qu'il peut pour renouer avec sa Reine, et demande même à Daryl de quitter le groupe des Communautés. Mais, c'est Carol qui prend la décision de partir. Elle fait son retour à Alexandria, des années après avoir quitté sa première communauté. De son côté, Ezekiel reste à la Colline, qui accueille le Royaume.

Une mystérieuse voix à la radio

Ezekiel face à la radio de la Colline dans "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead, l'avait annoncé : la saison 9 se termine par "une surprise". Après la conversation par radio entre Ezekiel à la Colline et Judith à Alexandria, la caméra s'arrête un moment sur le transistor. C'est une voix de femme qu'on entend. Elle lance un appel, qui reste sans réponse, pour le moment : " Allô ? Ceci est un appel général. Quelqu'un m'entend ?".



Si la showrunner Angela Kang décide de suivre la trame des comics pour la prochaine saison, cette voix "radiophonique" est celle de Stéphanie, membre du Commonwealth. Elle se lie d'ailleurs d'amitié avec Eugene pendant la guerre contre les Chuchoteurs. Ils ont même une liaison. Le Commonwealth fait une "première apparition" dans la saison 8 avec le personnage de Georgie.