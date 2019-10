The Walking Dead - Season 10 - Official Intro (Episode 10.01 - Present)

publié le 07/10/2019 à 08:06

The Walking Dead c'est reparti. Après une fin de saison 9 choquante et sanglante, Michonne, Daryl, Carol et leurs compagnons essayent tant bien que mal de survivre. Pour cette saison 10, dernier tour de piste de Danai Gurira au pays des zombies, la showrunner Angela Kang offre un épisode 1 de sang et de flammes.

Après les quelques minutes d'introduction de Lines We Cross dans l'espace (vous avez bien lu), c'est au tour du traditionnel générique du show de faire son apparition. Toujours sur le même thème musical, il possède néanmoins quelques petits changements.

Le générique reste, comme dans la saison 9, rythmé par des dessins où la nature reprend ses droits, signe que de nombreuses années ont passé depuis la chute de Negan (saison 8) et la disparition de Rick (saison 9). Entre ces images que les fans connaissent bien, 3 détails cachés font leur apparition.

1. "Silence The Whisperer"

La menace des Chuchoteurs est dans le générique Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les teasers de la saison 10, les fans ont déjà remarqué cette inscription qu'on pourrait traduire par "Silence les Chuchoteurs". Une nouvelle preuve de la menace pesante et silencieuse du groupe d'Alpha dans la série. Reste maintenant à savoir si ce sont les Chuchoteurs qui inscrivent cette phrase à Alexandria ou des membres de la communauté.

2. L'hommage à Rick

Rick avant son sacrifice dans la saison 9 Crédit : capture d'écran YouTube

L'épisode 1 rend hommage à de nombreux moments à l'ancien shérif de The Walking Dead, grâce à Michonne et Judith. Dans le générique, on revit la scène de l'épisode 5 où Rick, à demi-conscient se sacrifie pour sauver les siens, alors que la horde de zombies est sur le pont. On le voit ensuite après l'explosion, détruit en partie au milieu des flammes.

3. La frontière des piques

La référence à l'épisode 15 fait froid dans le dos Crédit : capture d'écran YouTube

Depuis l'épisode 15, le territoire des communautés a changé, délimité par les piques des Chuchoteurs ornés des têtes d'Ozzy, le leader des Maraudeurs, D.J, Alek des Maraudeurs, Tammy Rose, Addy, Rooney, Frankie et enfin... Enid, Tara et Henry. Ces lances sont ici présentes, montrant une nouvelle fois que nous allons évoluer sur une terre plus restreinte pour les héros et héroïnes.