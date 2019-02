publié le 13/02/2019 à 20:23

De Westeros à la galaxie très très lointaine, il n’y aurait qu’un saut dans l’hyper espace. En février 2018, Lucasfilm annonçait que D.B Weiss et David Benioff "plancheront sur une série de films Star Wars", sans donner plus de détails. Un an plus tard, on sait que cette série de films est en réalité une nouvelle saga.



L’information a été dévoilée par Casey Bloys, le directeur des programmes de HBO, dans un entretien pour le média américain TV Line. Il explique alors les raisons du retard de la série Confederate, prochaine série de Weiss et Benioff : "Le retard est dû au fait qu'ils se sont vus offerts trois films [Star Wars]", avant de poursuivre : "Dan et David finissent la saison 8 de Game of Thrones puis ils vont se plonger dans l'univers de Star Wars. Quand ils en sortiront, je pense qu'ils vont revenir vers nous".

Il faudra donc s’armer de patience avant d’en savoir plus sur cette nouvelle saga Star Wars, puisque le retour de Game of Thrones n’est prévu que le 15 avril 2019 et seulement pour 6 épisodes. Dans tous les cas, Disney prépare activement la suite de Star Wars, puisqu’une autre saga sera aussi réalisée par Rian Johnson (Les Derniers Jedi). Elle sera d’ailleurs centrée sur des personnages "encore jamais vus" dans les films.