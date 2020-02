publié le 21/02/2020 à 15:06

Après une pétition des fans Star Wars demandant un nouvel épisode 8, voici la pétition demandant à Disney de dévoiler la version de L'Ascension de Skywaker qu'a réalisée J.J. Abrams.

Selon une source proche de la production de Star Wars 9, le film sorti dans les salles en décembre 2019, n'est, en effet, pas celui qu'a réalisé J.J. Abrams. On en avait déjà eu un aperçu avec les confessions de Kelly Marie Tran (Rose Tico) à propos de son rôle dans le film.

Les fans de Star Wars sont donc passés à l'action et ont lancé une pétition, déjà signée par plus de 7.000 personnes. Ils et elles demandent à Disney de sortir les 3 heures de L'Ascension de Skywalker qui n'ont pas été coupées par le studio. Disney aurait demandé à J.J. Abrams "plus de fan-service" et "moins de controverses".

Une initiative qui parlera aux fans de DC Comics, qui depuis 2016, militent pour que la version de Justice League réalisée par Zack Snyder soit dévoilée. Le #ReleaseTheSnyderCut est régulièrement utilisé sur les réseaux sociaux. Zack Snyder avait abandonné le film après la production, après le décès de sa fille. Joss Whedon (Avengers, Buffy contre les Vampires) avait alors "récupéré le bébé" et changé une partie du scénario. En attendant de voir un jour le Justice League de Zack Snyder, voici à quoi ressemble la "véritable" Ascension de Skywalker.

Finn devait révéler qu'il était sensible à la Force

Il y a un mois, un internaute du forum Reddit a posté tous les éléments de l'intrigue que Disney a coupé du film de J.J. Abrams. Il aurait eu ces informations par "une source proche de la production" de Star Wars 9. Au départ il devait durer 3 heures, et J.J. Abrams avait ainsi demandé à Disney de le couper en deux parties, ce que le studio, vous l'aurez compris, a refusé.

Au départ, Finn devait révéler son secret à Rey et lui avouer qu'il est sensible à la Force. Lors de la bataille finale contre les vaisseaux de l'Empire, il aurait réussi à bouger la trappe du vaisseau par sa Force. Dans le film sorti en salles, c'est BB-8 qui l'ouvre et permet ainsi à Jannah de jeter les bombes dedans. La guerrière devait d'ailleurs être présentée comme la fille de Lando Calrissian.

Finn et Poe devaient avoir une histoire d'amour

Disney n'a pas non plus voulu de l'histoire d'amour entre Finn et Poe, qu'une grande partie des fans attendaient depuis Le Réveil de la Force. Mais, toujours selon la source sur Reddit, les investisseurs ont fait pression sur J.J. Abrams pour qu'il abandonne cette relation dans le scénario.

Rey et Ben ne devaient pas s'embrasser

Si certains et certaines n'ont pas apprécié le baiser entre les deux héros, sachez que J.J. Abrams ne voulait pas non plus de cette scène. Leur scène finale devait d'ailleurs durer 4 minutes de plus que la version du cinéma, avec plus de dialogues. D'autres scènes de Rey et Kylo Ren séparés devaient rythmer le film. Kylo devait ressentir la culpabilité et les remords, après avoir tué son père. Mais, il aurait essayé de repousser ses sentiments. Quant à Rey, elle aurait eu des accès de colère pendant ses séances de méditation.



Le film devait aussi revenir sur les planètes Naboo (planète de Padmée Amidala), Kamino (la planète des cloneurs) et Kashyyyk de la Revanche des Sith.

Les retours d'Anakin, Wace Windu et Obi-Wan

Dans le final de L'Ascension de Skywalker, les Jedis du passé parlent à Rey pour lui donner du courage pour vaincre l'Empereur : comme Mace Windu (Samuel L. Jackson), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) et Luminara Unduli ou encore Ahsoka Tano, l'apprentie d'Anakin Skywalker, doublée par Ashley Eckstein, et Aayla Secura (Jennifer Hale), la Jedi originaire de la planète Ryloth et incarnée dans l'Épisode II par Amy Allen.



Comme on peut le lire dans le post Reddit, les interprètes des Jedis du passé devaient apparaître sous la forme de Fantômes de la Force et aider Rey dans son combat contre l'Empereur, en lui servant de boucliers face aux Sith.