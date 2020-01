"Star Wars 9" : pourquoi Kelly Marie Tran (Rose) a aussi peu de scènes ?

publié le 31/12/2019 à 02:05

Rose Tico n'a que très peu de scènes dans le dernier volet de la saga Star Wars. Son sort n'a pas manqué de faire réagir plusieurs fans. Un hashtag #RoseTicoDeservedBetter (Rose Tico méritait mieux) a même vu le jour sur le réseau social Twitter, demandant à Disney de lancer une série centrée sur la mécanicienne de la Résistance pour se faire pardonner.

Il faut dire que le personnage interprété par l’actrice Kelly Marie Tran avait été annoncé comme celui de la première héroïne d’origine asiatique dans la franchise initiée par George Lucas.

Interrogé sur le faible temps d'apparition de Rose Tico dans L’Ascension de Skywalker, Chris Terrio, le scénariste de l'Épisode 9, a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un choix délibéré par l'équipe du film. "Nous adorons ce personnage, et nous adorons Kelly, tellement que nous l'avons encré avec notre personnage préféré dans cette galaxie, la générale Leia", a-t-il affirmé lors d'une interview pour le site américain Awards Daily.



Un problème technique

Selon lui, Rose et Leia étaient censées passer le long-métrage ensemble, en commandant les troupes de la Rébellion depuis leur base. Carrie Fisher étant décédée en 2016 les scènes dans lesquelles son personnage apparaît sont montées à l'aide d'images inutilisés datant de l'Épisode 7. Ce serait ce détail qui a eu raison de plusieurs dialogues prévus entre les deux héroïnes mais amputés du montage final.

"Nous pensions que nous ne pouvions pas laisser Leia à la base sans aucun autre personnage principal que nous aimons, alors Leia et Rose travaillaient ensemble… Au fur et à mesure que le processus évoluait, quelques scènes que nous avions écrites avec Rose et Leia se sont révélées inaptes à répondre à la norme photoréaliste que nous souhaitions. Malheureusement, ces scènes ont été coupées du film", a expliqué Chris Terrio.

À la sortie du précédent épisode, Kelly Marie Tran avait subi de nombreuses pressions de la part de cyber-harceleurs racistes. L'actrice avait été obligée de quitter les réseaux sociaux, avant de signer une tribune dans le New York Times, dans laquelle elle racontait le déferlement de haine dont elle a fait l'objet.