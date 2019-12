"Star Wars 9" : que signifie la forme finale du sabre laser de Rey ?

publié le 23/12/2019 à 16:00

Vous l'aurez compris, nous allons ici évoquer la séquence finale du film L'Ascension de Skywalker, l'épisode 9 de la saga Star Wars en salles depuis le 18 décembre 2019. Même si cet élément n'est pas la clef de voûte de l'intrigue de la conclusion de l'ère Skywalker, nous vous conseillons de ne pas continuer votre lecture si vous n'avez pas vu le film. Si vous voulez en savoir plus ou que vous n'avez pas peur des spoilers, alors continuez tranquillement.

À la toute fin de l'Episode IX, Rey se rend sur la planète Tatooine pour une dernière scène culte face aux deux soleils de la planète originelle des Skywalker. On peut la voir enterrer les deux sabres laser bleutés des jumeaux Luke (hérité d'Anakin) et de Leia. Elle se baisse et utilise la Force pour que les deux armes jedi s'enfoncent dans le sable. Deux révélations viennent clore le film : Rey se revendique de la famille Skywalker même si elle est génétiquement liée aux Palpatine et elle dégaine un sabre laser bien à elle dont la lame est jaune.

Mais alors, pourquoi le sabre de Rey est-il jaune ? Est-ce une considération purement esthétique pour coller à l’ambiance désertique de la planète ? On peut d'ors et déjà rejeter cette idée puisque la couleur des sabres laser revêt toujours une symbolique forte dans la saga. Le camp du Bien connaît deux couleurs dominantes pour leurs sabres : le vert pour les Conseiller (comme Yoda) et le bleu pour les gardiens (comme Anakin). Les Conseillers sont souvent tournés vers la médiation, la sagesse et le contrôle de la Force quand les Gardiens se concentrent sur leurs compétences martiales pour maintenir l'ordre et la paix. Mais il existe une troisième philosophie dans l'ordre jedi : les Sentinelles et leurs lames jaunes.

Équilibre et pragmatisme

Rey symbolise l'équilibre retrouvé dans la galaxie. La lame jaune pourrait être le symbole de cet équilibre entre le rouge des Sith et le bleu-vert des Jedi. Mais c'est plutôt la très rare lame violette qui serait le symbole parfait de cet équilibre entre le côté lumineux et obscur de la Force. Seul maître Mace Windu (Samuel L. Jackson) disposait (par caprice de l'acteur) d'une telle arme qui symbolisait une sorte d’oscillation morale entre le Bien et le Mal.

La couleur jaune est un équilibre trouvé du côté lumineux de la force, entre le vert passif et le bleu actif. Les Sentinelles ne perdaient pas leur temps à méditer avec la Force ou à s'entraîner des heures durant avec leurs sabres. Ils cherchaient à se rendre utile et ne comptaient pas que sur la Force pour aider les citoyens de la Galaxie. Spécialiste de l'espionnage, de la technologie et d'une approche ingénieuse et pratique de la vie, les propriétaires des sabres jaunes luttaient contre le Côté obscur différemment.

Cette couleur jaune symbolise donc une voie médiane entre force et sagesse et surtout une belle forme d'humilité. Rey était une Jedi tardive avec une maîtrise innée et rapide de la Force. Mais avant tout elle était une pilleuse d'épave et elle montrait un grand intérêt à la réparation des vaisseaux spatiaux. Capable de combattre les Sith, de suivre les entraînements jedi de Luke et Leia, douée de ses mains et indépendante... Le jaune de Sentinelles était la couleur idéale pour le sabre laser de Rey. La couleur de l'équilibre... du côté lumineux.