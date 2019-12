"Star Wars 9" : à qui appartiennent toutes les voix qu'entend Rey ?

publié le 22/12/2019 à 07:32

Si vous avez décidé de cliquer sur ce lien, vous avez vu L'Ascension de Skywalker. Pour les autres, sachez que la suite est remplie de spoilers et qu'il faudrait plutôt passer votre chemin si vous n'avez pas envie d'en savoir plus.

"Mille générations de Jedi vivent en toi". Cette phrase de Luke Skywalker à Rey prend tout son sens lors du combat final de l'héroïne contre son grand-père Palpatine. À terre, grièvement blessée et pratiquement vaincue, Rey observe depuis le sol d'Exegol ses amis de la Résistance se faire électrocuter par les éclairs de Force de Palpatine.

Sentant que la fin est proche, elle essaye de recréer une connexion avec tous les Jedi disparus. C'est alors que résonnent plusieurs voix, assurant à l'héroïne qu'elle n'est pas seule. Si celles de Luke (Mark Hamill) et Yoda (Frank Oz) sont immédiatement reconnaissables, il est plus difficile de retrouver les suivantes. Voici de quoi éclairer votre lanterne intergalactique.

Les Maîtres Jedi du passé

Pratiquement tous les Jedi des précédents films donnent de la voix pour soutenir Rey dans son ultime épreuve. De la prélogie, en plus de Yoda, on entend Mace Windu (Samuel L. Jackson), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) et Luminara Unduli (Olivia D'Abo). De la saga fondatrice, vous réentendrez Obi-Wan Kenobi doublé par Alec Guinness.

Si vous êtes public de la série Star Wars : The Clone Wars, vous avez pu reconnaître Ahsoka Tano, l'apprentie d'Anakin Skywalker, doublée par Ashley Eckstein, Aayla Secura (Jennifer Hale), la Jedi originaire de la planète Ryloth et incarnée dans l'Épisode II par Amy Allen et Adi Gallia ( Angelique Perrin). Il y a aussi Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.), le Jedi de la série Star Wars Rebels.