VIDÉO - "Star Wars" : Kylo Ren rencontre un jeune Mandalorian et "Baby Yoda"

C'est la vidéo la plus mignonne de la galaxie Star Wars. Logan Winter, un petit garçon fan de cosplays et de Star Wars a rencontré Kylo Ren lors de sa visite au parc Star Wars Galaxy's Edge aux États-Unis.

Logan Winter porte pour l'occasion l'armure du héros "Mando" de la série Star Wars The Mandalorian. Fidèle au personnage incarné par Pedro Pascal (Game of Thrones), Logan Winter est accompagné de "Baby Yoda", le petit être si mignon qui a fait fondre les fans. Sa peluche dans les bras, le mini Mandalorian rencontre Kylo Ren et un Stormtrooper dans les allées du parc.

Kylo Ren lui déclare : "Tu nous serviras bien. J'ai hâte de voir cela. Il y a un espion de la Résistance dans cet espace, tu n'éviteras aucun soupçon et tu découvriras ce que tu peux". Logan Winter, toujours avec son casque, hoche de la tête. Une réponse satisfaisante pour le Suprême Leader : "Excellent ! Tu devrais être fier de servir le Premier Ordre (...) Réfléchis-bien, tu peux choisir ton destin".

Baby Mando gets recruited by Kylo Ren 😭



(via logandominiccosplay | Instagram) pic.twitter.com/9cPxr6jG7K — Fandom (@getFANDOM) January 13, 2020

C'est le père de Logan Winter qui filme la scène et qui a réalisé son cosplay, applaudi par les fans, demandant au jeune Mando d'être présent à la prochaine Star Wars Celebration.