publié le 24/01/2020 à 20:10

À quoi devait ressembler Star Wars 9 réalisé par Colin Trevorrow ? Une semaine après la fuite du scénario du premier réalisateur du film, renvoyé pour "différends créatifs", les concepts-arts [images aidant au scénario et aux décors] ont été dévoilé via le compte Twitter de DR Movie News.

Sans surprise, c'est une tout autre conclusion à la saga Skywalker qu'avait prévue Colin Trevorrow. Comme les fans peuvent le découvrir dans les images diffusées le 23 janvier 2020, Luke Skywalker devait apparaître en Force ghost et bloquer une attaque au sabre laser de Kylo Ren. Dark Vador devait apparaître et se battre contre son petit-fils. Toujours du côté de la Force, on aurait dû découvrir un nouvel entraînement de Rey au côté de Luke. Il devait donc y avoir plus de scènes du Jedi, plutôt qu'une rapide apparition sur l'île d'Ahch-To comme dans L'Ascension de Skywalker.

Plus encore, R2-D2 aurait été fortement endommagé, et réconforté par C-3PO. L'image étant déjà émouvante, on imagine bien que certains et certaines fans auraient pu pleurer devant cette séquence.

Official Concept Art from #StarWars Episode IX’s original script, titled ‘Duel of the Fates’, has leaked...



• Force Ghost Luke blocking Kylo Ren’a saber with his hand

• C3PO comforting a damaged R2

• Rey being trained by Luke

• Kylo Ren fighting Vader



(1/4) pic.twitter.com/miR27tasKl — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) January 23, 2020

La bataille finale sur Coruscant

L'ultime bataille entre la Résistance et le Premier Ordre devait se dérouler sur l'ancienne capitale de la République. Un hommage à la prélogie (épisodes I,II et III), où se déroulent une majeure partie des films puisque c'est là que se trouvaient le Temple Jedi et le Sénat. Parmi les photos de Star Wars 9 de Colin Trevorrow, on voit R2-D2 et C-3PO marchant dans les rues de la ville déserte et abîmée par le temps et les combats. Pas de croiseurs interstellaires impériaux à l'horizon, mais des TB-TT comme dans la saga originelle. Cela sous-entend que le réalisateur ne comptait peut-être pas ramener Palpatine dans le film, mais un gigantesque vaisseau au-dessus des tours de Coruscant. Une image montre aussi Finn hurlant "Rey" pendant la bagarre, alors que des Stormtroopers sont en train d'attaquer les résistants.

Le double sabre laser de Rey

Outre une tenue complètement noire, Rey aurait dû être armée d'un double sabre laser bleu. Une référence à l'arme de Dark Maul dans La Menace Fantôme (épisode I), mais sans le Côté Obscur puisque la couleur bleue du sabre est utilisée pour les Gardiens dans l'Ordre Jedi. Ce double sabre serait probablement celui de Luke et de Rey, qu'elle aurait fabriqué pendant la suite de sa formation Jedi.

Enfin, le Général Hux aurait dû se suicider avec le sabre de Kylo Ren probablement pendant la défaite du Premier Ordre sur Coruscant face à la Résistance. Et Leia aurait transmis un message à BB-8. Une image forte et pleine de souvenirs, rappelant le début de l'épisode IV où Leia cache les plans de l'Etoile Noire et son message à Obi-Wan Kenobi dans R2-D2.