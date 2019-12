publié le 30/12/2019 à 07:30

Maintenant que la sortie de L'Ascension de Skywalker s'éloigne, il est temps de penser à la suite de la franchise. Pour le moment, une trilogie serait entre les mains de Rian Johnson (Les Derniers Jedi), en plus d'un film réalisé par Kevin Feige (Marvel Studios).

Si Lucasfilm et Disney ont d'ores et déjà expliqué que les prochains longs-métrages exploreront des personnages et des lieux encore jamais vus, il est tout de même possible qu'on retrouve des personnages déjà rencontrés, par exemple dans Star Wars 9. C'est le cas pour Jannah, nouvelle héroïne et guerrière, incarnée par Naomi Ackie. Attention la suite contient des spoilers sur L'Ascension de Skywalker.

L'apparition finale de Jannah laisserait entendre qu'on pourrait la revoir dans les prochains films. Sur la "planète jungle" de la Résistance, où la fête bat son plein après la fin de l'Empire, la guerrière s’assoit sur une pierre. Elle est rejointe par Lando Calrissian qui lui demande d'où elle vient. La jeune femme, arrachée à sa famille pour devenir une Stormtrooper, avoue qu'elle n'a n'en aucune idée. Lando lui répond alors "Nous trouverons". Puis, c'est la fin de la séquence.

Elle pourrait partir à la recherche de ses parents

Cette scène pourrait très bien être le point de départ d'une intrigue pour un prochain film Star Wars. L'histoire serait ainsi bien déconnectée des Skywalker et explorerait de nouveaux lieux, comme ce qu'ont annoncé Lucasfilm et Disney dans un communiqué. Jannah n'a pas de liens directs avec les Skywalker.

Stormtrooper rebelle, elle s'est échappée du Premier Ordre avec un groupe de compagnons qui résident désormais sur Endor. Cette planète est emblématique de la saga fondatrice, mais la suite de son aventure pourrait la mener dans d'autres galaxies lointaines pour rechercher ses parents. Reste maintenant à savoir si Lando sera aussi de la partie dans cette nouvelle trilogie.

En avril 2019, Kathleen Kennedy laisse la porte ouverte aux retours des personnages de cette ultime trilogie liée aux Skywalker : "Nous profitons d'un moment opportun pour décider quelle direction prendra la franchise, comme nous terminons la saga Skywalker [avec Star Wars 9]. Mais, il ne fait aucun doute que nous pourrions revoir dans le futur les personnages créés dans ces trois derniers films [Épisodes VII, VIII et IX]", résumait-elle au micro de MTV News.

Il faudra s'armer de patience avant d'en savoir plus. Selon le média américain The Hollywood Reporter, Disney et Lucasfilm commenceront à communiquer sur les prochains films en janvier 2020.