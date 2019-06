"Can You Feel The Love Tonight?" TV Spot | The Lion King

publié le 24/06/2019 à 12:33

Après un teaser centré sur le personnage de Nala, les fans de Disney ont eu la chance de découvrir pour la première fois à l'écran, des images inédites de cette dernière mais aussi de Simba. On peut entendre le duo Beyoncé/Donald Glover, respectivement Nala et Simba, interpréter la douce mélodie de Can You Feel the Love Tonight (L'Amour brille sous les étoiles dans la version française).

Une note délicate de piano et les voix des deux artistes s’entremêlent dans un éclat. Étonnamment, la voix puissante de Beyoncé ne prend pas le dessus sur la voix plus douce de Donald Glover (Solo : A Star Wars Story). Si les premières images sont celles de Simba enfant et de son défunt père, il faut attendre 32 secondes avant de voir les jeunes amoureux. Le futur roi à la crinière déjà bien fournie et sa tendre prétendante sont tous les deux en haut d'un mont verdoyant.

Cette production tant attendue réalisée par John Favreau sera en salles le 17 juillet 2019. Outre Beyoncé et Donald Glover, le casting promet d'être à la hauteur : on retrouve derrière les traits de Moufousa, James Earl Jones, qui sera interprété par Jean Reno en français, Chiwetel Ejiofor sera quant à lui le terrible Scar. Le duo Timon et Pumbaa sera interprété par Billy Eichner et Seth Rogen.