publié le 10/06/2019

22 ans après Men In Black, suivi de 2 autres épisodes en 2002 et 2012, la saga des agents secrets chasseurs de méchants fait son retour sur nos écrans le 12 juin 2019 avec Men in Black : International et un nouveau duo d'agents.



Will Smith et Tommy Lee Jones ont laissé la place à Chris Hemsworth et Tessa Thompson, qui ont joué ensemble dans Thor : Ragnarok et Avengers : Endgame, chez Marvel. Les voici maintenant sous le costume et les lunettes noires des agents M et H, aux prises à la fois avec un péril intergalactique et un complot au sein de leur organisation. L'idée est de relancer la marque Men in black et de rajeunir le casting, tout en le féminisant.

Si le scénario n'est guère palpitant et les effets spéciaux souvent décevants, (notamment les aliens ce qui est quand même un comble !), le tandem fonctionne très bien avec aussi dans les seconds rôles Emma Thompson et Liam Neeson.

> Men In Black International - Bande-annonce 3 - VOST

Une nouvelle étape dans la carrière de Chris Hemsworth

Chris Hemsworth avait 14 ans à la sortie du 1er Men In Black en 1997 : "J'ai un souvenir très précis de la scène d'ouverture (...) Je me suis dit c'est comme monter à bord d'un truc dingue qui mêlait de manière unique science-fiction et comédie policière", confie l'acteur au micro de RTL.



Au total, Chris Hemsworth aura incarné sept fois Thor, le dieu d'Asgard dans les films Marvel (la trilogie Thor et quatre films Avengers). Quel chemin parcouru pour un comédien qui a commencé par la télé, a participé à Danse avec les stars dans son pays avant d'apparaître en 3ème rôle dans des films d'action puis de gravir un à un les échelons du star-system, alternant depuis quelques années les énormes superproductions et quelques films d'auteur.

"Vous savez je ressens la même peur et la même excitation, quel que soit le rôle ou l'importance des films (...) Je doute toujours et c'est d'ailleurs pour moi une source de motivation, ça me pousse à travailler encore plus dur", démarre l'acteur avant de donner plus de détails sur la production de Men in Black : International : "Ici, nous avions un matériau existant et la formidable occasion de l'utiliser, mais ce n'est pas une raison, on ne sait jamais. Il faut s'impliquer de la même manière, se documenter, être passionné par son sujet, mais si au final, cela met 3 ans à se faire".