publié le 06/12/2018 à 12:30

Et si le prochain James Bond, c'était lui ? Richard Madden, connu pour son rôle dans la série à succès Bodyguard, a dévoilé mercredi 5 décembre 2018 - sur son compte Instagram - un cliché pour le moins évocateur.



L'acteur de 32 ans s'est livré à une séance photo pour le magazine GQ (édition britannique). C'est adossé à une Aston Martin au capot ouvert que le comédien apparaît, avec un smoking noir. Impossible de ne pas faire le rapprochement entre sa tenue et l'agent le plus célèbre d’Angleterre, James Bond.

Les commentaires n'ont pas tardé à fuser, en-dessous de la photo. "Mon nom est Bond, James Bond", a écrit la blogueuse Andrea David. "Je n'en peux plus de toi. Dis-nous que c'est toi qui sera le prochain James Bond et laisse-nous tranquille", "Nous serions tous déçus si tu n'obtiens pas le rôle", ont commenté d'autres internautes.

Une autre photo, dévoilée cette fois par le compte officiel du magazine, dévoile une couverture alternative du numéro de janvier-février 2019. On y voit écrit l'une des phrases les plus connues de la saga : "Mon nom est Madden, Richard Madden".

À la fois charismatique et héroïque dans la série de Jed Mercurio (Line of Duty), l'acteur britannique de 32 ans pourrait aisément se glisser dans le célèbre costume de l'agent 007. En octobre dernier, une source du média anglais express avait confié que Barbara Broccoli, la productrice des films James Bond, l'aurait approché. "On dirait sérieusement qu'il va obtenir le poste", avait confié une source proche.