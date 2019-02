publié le 23/11/2018 à 08:30

Les fans de Game of Thrones ont une imagination débordante. Attendant fébrilement l'ultime saison, qui ne sera diffusée qu'en avril 2019, ils élaborent des scénarios et des théories en tous genres. Crédibles, invraisemblables, voire complètement folles, on peut les lires sur le forum américain Reddit.



L'une des plus surprenantes a été écrite par l'internaute u/cadiacman. Il avance que Khal Drogo, le mari de Daenerys, va faire son retour dans la saison 8 pour combattre le Roi de la Nuit. Difficile d'y croire : Khal Drogo est mort dans la saison 1. Daenerys l'étouffe, après la malédiction de la sorcière qui a placé le guerrier dans un état végétatif. Selon le rite Dothraki, Daenerys incinère ensuite le corps de son mari. C'est là qu'elle le rejoint dans les flammes et où les œufs de ses trois dragons éclosent.

Malgré la mort de Khal Drogo, l'internaute est persuadé qu'il sera ressuscité par R’hllor, le Dieu du Feu. L'idée peut être plausible : Beric Dondarrion ne cesse d'expliquer qu'il est revenu à la vie de nombreuses fois grâce au Lord of The light.

Une armée de feu contre les zombies de glace

Khal Drogo ne serait pas le seul disparu ressuscité par R’hllor. Toujours selon la théorie, tous les personnages morts aux combats ou brûlés vifs (comme Shireen) vont ressusciter et seront les soldats du Dieu contre l'armée du Roi de la Nuit. La théorie va encore plus loin. Les Marcheurs Blancs seraient plus que les Premiers Hommes transformés en zombies des glaces par les Enfants de la Forêt (comme on l'a appris dans une vision de Bran dans la saison 4), mais les disciples du Dieu "The Great Other", dont il est interdit de prononcer le vrai nom (comme Voldemort).



Il est le dieu "des ténèbres, du froid,du mal, de la peur et de la mort, dans la religion de R'hllor", comme l'explique l’encyclopédie Game of Thrones. Dans les livres de George R.R. Martin, "The Great Other" est présenté comme l'ennemi du Lord of The Light et ses disciples sont nommés les "cold children". Ces enfants du froid pourraient bien être les zombies des glaces qui ont d'ailleurs réussi à briser le Mur, à la fin de la saison 7.



Afin de battre une fois pour toutes son ennemi juré, R'hllor déciderait de ressusciter Khal Drogo, le plus puissant guerrier des Dothraki, pour mener son armée "flamboyante" contre celle des glaces de "The Great Other" et du Roi de la Nuit.