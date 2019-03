publié le 06/03/2019 à 10:05

Encore quelques semaines avant découvrir l'ultime saison de Game of Thrones. Si les fans attendent toujours une première bande-annonce, le magazine EW a dévoilé ses 16 Unes spéciales en hommage aux héros et héroïnes du show.



Jon Snow, Daenerys Targaryen, la fratrie Stark... Tous les protagonistes de Game of Thrones et des plus grandes familles de Westeros continuent de dévoiler leurs nouveaux costumes pour la saison 8. Mention spéciale pour la photo de Cersei Lannister et son regard qui laisse deviner que la Reine se préparer à écraser Jon Snow et Daenerys. Sam Tarly, qui est au courant des vraies origines de Jon Snow, pose de son côté avec sa compagne Gilly.

Une autre couverture, qui devrait donner des frissons aux fans, est celle consacrée au Limier et à la Montagne. Les deux frères ennemis se sont retrouvés le temps dans un épisode dans la saison 7 et on se doute que leur prochaine rencontre dans la saison 8 sera mortelle... En attendant de visionner ce premier épisode, le 15 avril 2019 en France, les fans continuent d'imaginer toutes les théories possibles sur cette ultime saison.

GAME OVER: We’re preparing to say goodbye to @GameOfThrones with the ultimate fan guide, featuring 16 epic covers of your favorite characters. Get exclusive intel on the final episodes in our top secret report from the set: https://t.co/2v2COJA7dg Story by @JamesHibberd pic.twitter.com/GuxDw9toyA — Entertainment Weekly (@EW) 4 mars 2019