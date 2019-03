publié le 05/03/2019 à 08:05

C'est l'hiver au printemps : la série glaçante Game of Thrones rendra dans très peu de temps les armes, le grand final est prévu pour le 14 avril 2019 avec la saison 8. Très naturellement cet article va contenir des spoilers sur la saison 7 de Game of Thrones. Nous vous invitons donc à regarder toute cette saison jusqu'au "season finale" Le Dragon et le Loup avant de vous aventurer plus loin dans ce texte.



L'épisode 7 de la saison 7 révélait de nombreux détails et asseyait certaines théories débusquées par les fans les plus attentifs de la saga d'heroic-fantasy. L'ascendance de Jon Snow par exemple n'était plus qu'un secret de polichinelle. Seulement, certains événements font peser un insupportable suspense sur cette fin de saison.

L'armée des morts est une nouvelle fois montrée en train d'avancer, tranquillement. Cette situation n'évolue pas depuis la révélation de l'existence de ces créatures. Si désormais (presque) tout le monde s'accorde sur la nécessite de les stopper, les raisons de ce conflit épiques restent, par exemple, toujours inexpliquées

1. Daenerys sera-t-elle enceinte de Jon ?

Daenerys et Jon Crédit : HBO

C'est la question qui sera sans doute très rapidement abordée par la saison 8. Si jusqu'à présent la question de la succession de Daenerys était parfaitement éclipsée par sa survie puis sa quête du pouvoir, elle est apparue très subitement dans la saison 7. Il était même étrange de voir Tyrion discuter d'une telle chose alors que la jeune Targaryen est encore très loin d'avoir conquis le trône de fer.



Sans compter le fait que les créateurs n'ont pas vraiment de temps à perdre (l'accélération du rythme de l'action en est le symptôme premier). Quelle serait la raison de la discussion entre Jon et Daenerys à Fossedragon dans l'épisode 7 sur sa prétendue stérilité si ce n'était pour permettre à la mère des dragons de porter un enfant.



Comme le fait remarquer justement Jon, la prophétie de la sorcière Miri Maz Duur n'était probablement qu'auto-réalisatrice. Et même si l'on croit les mots de la vieille maegi, la mort paye pour la vie et Daenerys a perdu son premier fils, un dragon... Il serait temps que la roue tourne.

2. L'enfant de Cersei et Jaime va-t-il survivre ?

Puisqu'on est en plein dans la pouponnière, parlons de l'autre enfant à venir : celui de Cersei et son frère jumeau Jaime. Ce sera le quatrième enfant du couple incestueux. Mais Joffrey, Myrcella et Tommen sont tous morts de la main directe ou indirecte d'Olenna Tyrell, Ellaria Sand et Cersei elle-même.



Il s'agit de la réalisation d'une prophétie qui hante Cersei depuis sa jeunesse. Enfant elle s'est rendue dans la hutte de Maggy la grenouille, une sorcière. Cette dernière lui lit son avenir en buvant une goutte de sang. "Tu ne marieras pas un prince mais un roi". Elle a en effet épousé Robert Baratheon et non Rhaegar Targaryen. "Tu sera reine pour un temps puis viendras une autre plus jeune et plus belle qui détruiras ce qui t'es le plus cher". Toujours vrai, puisque cela peut être Margaery Tyrell voire Daenerys si elle conquiert le trône. "Le roi aura 20 enfants et tu en auras 3. Leurs couronnes seront d'or, comme leurs linceuls". Robert a en effet eu de nombreux bâtards et Cersei trois enfants blonds (d'où l'or) avec Jaime.



Si G.R.R. Martin veut développer l'idée qu'une prophétie n'est dangereuse que si l'on y croit il pourrait permettre à Cersei de surpasser cette spirale mortifère en devenant mère. Y'aurait-il un espoir de rédemption ?

3. Comment mourront Mélisandre et Varys ?

De prophétie en prophétie. Mélisandre, la prêtresse rouge, s'est amusée à ce petit jeu pour rabattre le caquet de Varys dans la saison 6. Alors que l'Araignée lui faisait sentir clairement qu’elle ne serait pas en sécurité si elle revenait à Westeros, la prêtresse a répliqué qu'elle devait pourtant revenir pour "mourir sur cet étrange pays", avant de compléter : "Comme vous".

Mélisandre face à Varys depuis Peyredragon Crédit : HBO

Comment les deux éminences grises de Game of Thrones vont disparaître ? On espère une séquence inoubliable notamment pour Mélisandre qui est vieille de plusieurs siècles et doit (si l'on en croit ses visions) recroiser le chemin d'Arya.

4. Quelle sera la réaction de Jon et Daenerys ?

Jon et Daenerys sont dans un bateau. Dans le "season finale", les deux héros ont partagé la même couche dans une séquence parfaitement anti-érotique malgré la sensualité des deux acteurs. La raison ? Daenerys est la tante de Jon (Aegon Targaryen) Snow. Et l'inceste ça refroidit.



Si l'époque médiévale et les traditions de certaines familles (dont les Targaryen) ne sont pas étrangères à la pratique, Jon et Dany ne connaissent pas leur lien familial. On a hâte que Bran et Sam offre cette nouvelle au jeune couple. Leurs visages devraient être impayables.

5 - Qui est Azor Ahai ?

Azor Ahai ou le prince qui est promis. C'est le nom mystérieux donné au sauveur, au Messie de Game of Thrones dans, je vous le donne en mille, une énième prophétie. "Quand saignera l'étoile rouge et que les ténèbres se regrouperont, Azor Ahai renaîtra parmi le sel et la fumée pour réveiller les dragons de pierre." C'est par ces paroles mystérieuses que se conclut la prophétie du Prince Promis. Un présage qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les fans de Game of Thrones, et pour cause : ce fameux héros pourrait être celui qui réussira à vaincre les Marcheurs Blancs.



Est-ce Jon ? Est-ce Daenerys ? Est-ce leur enfant ? Ou encore quelqu'un d'autre ? Il faudra attendre la fin de la série pour le savoir.

6. Pourquoi le Roi de la Nuit est-il si méchant ?

C'est vrai ça. Que veut ce fichu Roi de la Nuit ? Impossible de savoir son identité et ses motivations. Depuis le début de Game of Thrones, l'armée des morts qu'il dirige est présentée comme une calamité implacable. Elle avance. Avance. Et avance encore.



On sait qu'ils ont une civilisation puisqu'on peut les voir habiter une cité sous les aurores boréales. On sait qu'ils changent les bébés en Marcheurs blancs. On sait qu'ils combattent, tuent et transforment les soldats tombés en zombies. On peut deviner qu'ils sont capables de narguer leurs ennemis. Cependant : ils ne parlent pas. On ne sait pas s'ils sont là pour conquérir et remplacer les hommes, se venger des Enfants de la Forêt qui les ont créé, pour mourir (puisque s'ils sont immortels, ils ont le droit d'être fatigué). On ne sait rien d'eux ou si peu.

7 - Theon sauvera-t-il Yara ?

Nous prions les anciens et les nouveaux dieux pour que Theon Greyjoy réussisse enfin quelque chose de sa vie de misère. Sauver sa sœur, Yara, retenue par Euron Greyjoy serait là une excellent chose. Ce sauvetage offrirait un remake réussi de la tentative ratée de rescousse de Theon par Yara, lorsque, brisé, il a refusé de suivre sa sœur.

Theon se battant sur la plage Crédit : HBO

Theon pourrait aussi en finir avec ce fou d'Euron et endommager une partie des soutiens de Cersei, voire compromettre l'arrivée de la Compagnie Dorée. Ou, il peut mourir avec sa sœur dans un acte héroïque désespéré. La fin de l'arc narratif des Greyjoy sera explosive, ou ne sera pas.

8 - Qui va remporter la grande guerre ?

On ne sait qu'une chose : la fin sera "douce amère". C'est l'auteur de la saga G. R. R Martin qui s'est laissé aller à cette confidence. Qui sera encore en vie ? Qui s’assiéra sur le trône de fer ? Cersei, Daenerys, Jon ou encore le roi de la Nuit ? Y aura-t-il encore un trône de fer sur lequel s’asseoir ? Le Roi de la Nuit sera-t-il défait ou repoussé une nouvelle fois vers le Nord ?



On espère une fin qui sans atermoiements, sans suspense. Une vraie fin qu'elle soit positive ou sombre. Réponse le 14 avril 2019 pour l'ultime saison de Game of Thrones.