Game of Thrones: The Last Watch | Official Documentary Trailer | HBO

publié le 16/05/2019 à 14:22

La série Game of Thrones trouvera sa conclusion le lundi 20 mai 2019 lors de la diffusion sur OCS et HBO de l'épisode 6 de la saison 8. Tous les spectateurs sauront comment se terminent les aventures de Daenerys, Jon, Sansa et Tyrion. Mais pour les plus grands fans, HBO a prévu un long documentaire bonus de plus de deux heures pour découvrir les coulisses de cette série au budget pharaonique. L'occasion de voir les visages des acteurs au moment de découvrir le script final.



Les deux showrunners de Game of Thrones. D.B. Weiss et David Benioff, ont réuni la quasi totalité du cast autour d'une grande table pour annoncer la fin de cette histoire qui passionne les téléspectateurs depuis une petite décennie. Dans les extraits de la bande-annonce de ce documentaire baptisé The Last Watch, on peut repérer quelques expressions faciales révélatrices : Kit Harington (Jon Snow) semble choqué pendant que Sophie Turner (Sansa Stark) et Rory McCann (Sandor Clegane) rient. Lena Headey (Cersei Lannister) mord ses doigts pendant que Conleth Hill (Varys) et Gwendoline Christie (Brienne) échangent une tendre accolade.

Décors, planning, accessoires, travail des acteurs, réalisateurs et scénaristes... HBO prévoit de révéler ses secrets de fabrication pour faire durer le plaisir un peu plus longtemps. The Last Watch sera diffusé le 26 mai sur HBO.