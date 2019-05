publié le 21/05/2019 à 09:29

Alors que nombre de fans ont pu découvrir lundi 20 mai l'ultime épisode de Game of Thrones, diffusé en simultané sur HBO et OCS, le premier préquel qui étoffera l'univers de la série mythique se profile.



Ce n'est plus un secret, avant le lancement de la dernière saison, HBO avait commandé cinq spin-offs de son illustre programme, des aventures dérivées de la série d'origine, qui se dérouleront dans le monde pensé par George R. R. Martin. Cependant, un seul de ces projets se trouve actuellement en développement.

Selon des informations confirmées en juin 2018 par l'auteur sur son propre blog, il s'agit d'un préquel, une série aux événements antérieurs à ceux de Game of Thrones, situant son intrigue des milliers d'années avant l'Ère des Targaryen, et les naissances de Cersei, Jaime, Jon Snow et Daenerys. Tournage, synopsis, date de diffusion, casting, voici tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine fiction qui devrait consoler les fans du programme phare d'HBO.

Le synopsis

Selon The Sun, qui affirmait le 13 mai dernier avoir de premières informations sur cette nouvelle production, dont le tournage aurait débuté en Irlande, le préquel ne s'intitulerait pas "The Long Night", (La longue nuit) - titre un temps envisagé en référence à l'hiver interminable marquant l'arrivée des Marcheurs Blancs qui ont anéanti les Premiers hommes - mais "The Bloodmoon" (La lune de sang).



Cette nouvelle fiction se déroulant "de l'Âge d'or des héros" jusqu'aux "heures les plus noires" de Westeros, devrait couvrir plusieurs épisodes marquants de l'histoire de Westeros et répondre à pléthore de questions des spectateurs, restées sans réponse durant les huit saisons de Game of Thrones.



Elle suivra notamment les Premiers hommes, les Enfants de la Forêt et reviendra aux origines des Marcheurs Blancs. La série promet également d'explorer les mystères d'Essos et livrera son lot d'informations sur certains ancêtres des Stark présents dans les légendes du Nord. Comme la chaîne l'annonce, les "effroyables secrets de l’histoire de Westeros" seront révélés.

Le casting

Le potentiel "Bloodmoon" sera piloté par Jane Goldman, qui a travaillé à l'écriture de blockbusters de la saga X-Men, mais aussi Kick-Ass et Kingsman, et possède donc une bonne connaissance des grosses productions. Cette dernière sera épaulée par George R.R. Martin, qui participera à l'élaboration de la série en tant que post-producteur exécutif.



Côté casting, la série devrait être portée par de nouveaux visages, dont certains ne sont pas inconnus du grand public. Au premier plan, une valeur sûre, l'actrice hollywoodienne Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong, J.Edgar) a été annoncée en octobre 2018 dans le rôle-titre par le site Deadline. Son personnage a été présenté comme "une personne sociale et charismatique qui cache un sombre secret".



D'autres noms ont ensuite été dévoilés dès janvier 2019, dont ceux de Georgie Henley (Le Monde de Narnia), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd, Twilight), Josh Whitehouse et Miranda Richardson (Harry Potter et la coupe de feu, Damage). Leurs rôles restent encore inconnus.

La diffusion et le tournage

Si aucune date de sortie officielle n'a encore été divulguée, The Sun affirme que le tournage aurait déjà débuté depuis deux semaines. Selon le tabloïd, l'équipe de tournage aurait été repérée près de la forêt de Glenariff, dans la ville de Cushendall, en Irlande du Nord. Un paysage merveilleux par essence. Le pilote commandé par HBO pourrait donc voir le jour en 2020.