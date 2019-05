"Game of Thrones", saison 8, épisode 6 : le contenu du script final a-t-il fuité ?

publié le 19/05/2019 à 07:33

Qui va vivre ? Qui va mourir ? Qui sera reine ou roi de Westeros ? Avant la diffusion de l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones, il sera impossible de répondre avec certitudes à ces questions. Cependant, quelques internautes bien informés semblent avoir dévoilé le contenu de cet épisode tant attendu. Puisque le risque est immense, nous devons vous prévenir que la suite de cet article pourrait contenir des SPOILERS MAJEURS sur la fin de la série imaginée par G. R. R. Martin.



Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou infirmer ces éléments scénaristiques dévoilés sur le site Reddit, mais il faut savoir que ces utilisateurs avaient, jusque-là, prédit correctement le déroulé des précédents épisodes... Les réalisateurs et les showrunners de Game of Thrones ont été très précautionneux et ils ont probablement tournés des fins alternatives pour éviter des fuites. Une surprise est donc toujours possible. Mais nous voici tout de même, à quelques jours de la diffusion de l'épisode 6, avec une fin et un prologue de Game of Thrones écrit noir sur blanc...

Dans la suite de cet article, nous allons révéler ce que ces fuites dévoilent. L'épisode commence exactement là où se termine l'épisode 5, juste après la destruction de Port-Réal par le dragon de Daenerys. Attention, respirez un grand coup, c'est parti...

Le déroulé de l'épisode final

Tyrion marche dans les ruines de la capitale. Il découvre rapidement la main en or de son frère Jaime. La mort de son frère et de sa sœur est désormais certaine. Tyrion rejoint Jon et Davos. Ils découvrent que Ver Gris s'apprête à exécuter les soldats Lannister capturés. Les trois hommes tentent de stopper Ver Gris mais ce dernier continue en expliquant qu'il s'agit-là des ordres de la reine Daenerys.



Daenerys donne ensuite un grand discours. Elle explique à ses hommes et aux survivants qu'elle a libéré Port-Réal de la tyrannie et qu'elle se doit désormais de libérer le monde. La reine fait arrêter Tyrion pour trahison. Elle sait qu'il a fait libérer Jaime. Tyrion explique à Daenerys qu'elle a tué des milliers d'innocents et qu'il ne veut plus être sa Main. Il jette sa broche de Main de la Reine à ses pieds. Enfermé, Tyrion tente de convaincre Jon de stopper Daenerys. Tant qu'elle sera reine, les Stark ne seront jamais en sécurité, explique-t-il.



Jon va parler à Daenerys pour la convaincre de stopper le massacre. Elle reste inflexible et explique faire ce qu'elle fait pour le bien du peuple. Jon prétend alors comprendre son point de vue pour s'approcher d'elle et la tuer. Drogon arrive pour constater la mort de "sa mère", brûle le Trône de Fer et s'envole en transportant le corps de Daenerys dans ses griffes.



Ver Gris emprisonne Jon. Un conseil des seigneurs de Westeros prend alors les décisions, il est dirigé par Sansa Stark. Sansa exige la libération de Jon. Ver Gris refuse. Tyrion, toujours prisonnier, explique au conseil que le futur roi ou la future reine doit décider du sort de Jon. Samwell Tarly, membre de ce conseil, explique que le monarque doit être sélectionné par un vote.



Le conseil élit Bran Stark, roi des Sept Royaumes. Tyrion devient la Main de Bran. Jon est envoyé dans le Nord pour redevenir un membre de la Garde de Nuit. Ver Gris refuse de prêter allégeance à Bran et part de la capitale avec ses hommes. Ils veulent repartir à Essos pour continuer l'oeuvre de Daenerys et libérer les esclaves. Tyrion rejoint le conseil. Jon fait ses adieux à ses sœurs. Arya explique qu'elle veut découvrir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros. Sansa dirige le Nord et Jon retrouve son loup et Tormund dans le Nord. The end.

Incohérences

Si cette fin semble plutôt logique, elle n'est pas très appréciée par les internautes, les fans et même la source qui a confié ces informations. "Nous espérons avoir tort au final, car nous n'aimons pas vraiment cette fin...", notent-ils en commentaires.



Les utilisateurs de Reddit expliquent notamment qu'il est impossible que Tyrion retrouve les restes de Jaime ou Cersei puisqu'ils sont enterrés sous des dizaines de tonnes de roches. Ils pointent aussi quelques incohérences : le fait que Jon puisse être armé dans la salle du trône avec Daenerys, que Ver Gris ne le tue pas immédiatement et le fasse prisonnier, la composition du conseil, le fait que Sansa ou Sam abandonnent aussi rapidement l'idée que Jon devienne roi, l'existence (malgré la mort du roi de la Nuit et la destruction du Mur) de la Garde de Nuit, etc... D'autres annoncent des fins alternatives avec Tyrion au centre d'une arène et un procès. Parmi les juges : Samwell, Brienne, Robyn Aryn, Ver Gris et le nouveau prince de Dorne.



Le débat est encore animé et seule la diffusion de l'épisode 6 de la saison 8, lundi 20 mai 2019 à 3 heures du matin pourra révéler la vérité. Nous espérons que HBO garde quelques surprises pour la fin et que cet épisode réconciliera les fans très divisés sur l'écriture des derniers épisodes et le destin des personnages.