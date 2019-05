Daenerys Targaryen et Drogon dans la saison 8 de "Game of Thrones"

publié le 21/05/2019

Game of Thrones, c'est fini. Les fans savent enfin qui règne sur Westeros. Pourtant, la saison 8 de la série est très loin d'avoir satisfait le public. Depuis le 17 mai 2019, une pétition, qui a recueilli plus d'un million de signatures, demande à ce que l'ultime saison soit entièrement refaite "par des scénaristes compétents".



Dans un entretien au magazine The New Yorker, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) révèle les scènes qu'elle aurait voulues si la saison 8 était tournée de nouveau. "Je parle seulement pour mon personnage. J'aurais adoré avoir plus de scènes entre Grey Worm et Missandei, mais aussi entre Daenerys et Cersei (...) Je voulais juste en voir un peu plus, mais je n'ai pas la légitimité pour critiquer les génies qui ont réalisé 8 saisons merveilleuses", explique l'actrice britannique. On se doute que cette déclaration ne calmera pas la colère des fans, qui continuent de signer la pétition et de huer l'épisode 6 sur les réseaux sociaux...

Et si certains spectateurs et spectatrices ont tourné le dos à "Dany" depuis l'épisode 5, Emilia Clarke affirme auprès d'EW qu'elle reste du côté de son personnage : "Le personnage a toujours raison", peu importe ses décisions sur le plan moral. "C'est ce qu'on m'a appris lors de mes cours de théâtre (...). Après 10 ans dans cette série, son évolution est logique. Ce n'est pas comme si elle allait s’asseoir, faire des cookies, avoir deux ou trois enfants et passer du bon temps. C'est une Targaryen !"