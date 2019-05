publié le 17/05/2019 à 21:39

George R. R. Martin garderait-il ses secrets romanesques pour l'après Game of Thrones ? C'est la rumeur insistante qui court depuis plusieurs mois dans la communauté des fans de la série et des livres. D'après l'acteur Ian McElhinney qui incarnait Ser Barristan Selmy dans les premières saisons de l'adaptation télévisée des romans, l'écrivain américain aurait déjà fini ses livres.



"George a déjà écrit les tomes 6 et 7, et il n'y aura que sept livres en tout pour compléter sa saga, aurait-il expliqué lors d'une convention. Mais il a signé un accord avec David et Dan (Benioff et Weiss, les showrunners de la série, ndlr) pour qu'il ne les publie pas avant la fin de la série. Si tout va bien, vous pourriez avoir les tomes 6 et 7 dans les prochains mois dans vos librairies et j'ai hâte de savoir ce qu'il advient de mon personnage. J'ai parlé à George lors de la saison 1 et il me disait que Barristan avait un parcours très intéressant. Malheureusement je n'ai pas eu le loisir d'aller jusque là dans la série, donc je vais devoir être patient pour savoir".

Il est vrai que Ser Barristan, qui est toujours vivant dans les romans, meurt seul dans une allée de Meereen dans la saison 5 de la série. Réalité ou frustration d'un acteur qui voulait continuer l'aventure Game of Thrones un peu plus longtemps ?

> Barristan Selmy and Grey Worm fight The Sons of the Harpy

G. R. R. Martin a publié un billet sur son blog afin de clarifier définitivement la situation. "Non, Les Vents de l'Hiver et Un Rêve de Printemps ne sont pas terminés. Rêve n'est même pas commencé. Je ne vais pas écrire le tome 7 alors que le tome 6 n'est pas encore publié. Ça me parait absurde de me justifier sur ce point. La Terre est ronde, elle tourne autour du soleil et l'eau ça mouille... Est-ce que je dois aussi le répéter ?"



Et le romancier de continuer : "Pourquoi est-ce que j'attendrais de publier ces romans ? Mon éditeur et moi-même gagnons des millions de dollars à chaque sortie de romans, vous pensez qu'on va attendre ? Pourquoi HBO voudrait attendre ? Les livres renforcent l'intérêt du public. Donc non, ni HBO, ni Dan et David, ne m'ont demandé de garder les romans secrets. Ils auraient même sans doute préféré avoir ces romans pour travailler il y a quatre ou cinq ans." Voilà qui est clair.



Aucune date de sortie officielle n'a été dévoilée pour ces tomes qui couvrent l'intrigue des saisons 6 et 7 de Game of Thrones. HBO a dû se débrouiller sans romans et avec une simple ébauche pour concevoir la fin de la série télé. Une fin parfois trop rapide que certains n'apprécient d'ailleurs que modérément.