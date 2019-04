publié le 16/04/2019 à 18:20

Attention ! Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 1 de la saison 8 de Game of Thrones et que vous préfériez ne rien savoir sur l'épisode avant de le regarder, passez votre chemin puisque la suite du texte est 100% spoilers.



Comment passer à côté de Game of Thrones en cette semaine du 15 avril 2019 ? Après deux ans d'attente, la série la plus populaire de sa génération a fait son grand retour. L'épisode 1 de cette ultime saison, intitulé Winterfell, nous permet de retrouver pratiquement tous nos héros de Westeros. Les Stark sont réunis à Winterfell, Bronn à Port-Réal reçoit pour mission de tuer Tyrion et Jaime Lannister et Sam annonce à Jon ses véritables origines.



Au milieu de toutes ces révélations, le nouveau générique et cette danse de dragons, les showrunners David Benioff et D.B Weiss ont glissé des des références aux précédents épisodes. RTL Super a sorti ses jumelles pour vous révéler les 6 détails cachés que vous avez pu louper.

1. Les hommages à l'épisode 1 de la saison 1

Dès les premières secondes de Winterfell, nous avons de nombreux parallèles avec L'Hiver vient, le tout premier épisode de Game of Thrones, diffusé en 2011 (et oui il y a presque dix ans). Le petit garçon de l'épisode 1 de la saison 8 qui court dans la forêt puis escalade l'arbre afin de voir les troupes de Daenerys rappelle la course du tout jeune Bran Stark dans la saison 1 sur les murailles de Winterfell. Il regarde l'arrivée de la famille royale Baratheon.

Bran (saison 1) et le garçon de la saison 8 Crédit : HBO / RTL.fr

D'ailleurs l'arrivée de Jon Snow et Daenerys dans la cour de Winterfell rappelle celle de Robert Baratheon, Cersei Lannister et le reste de la famille royale devant Ned et Catelyn Stark dans la saison 1. En ce temps où les Stark étaient vivants, Arya était absente pour accueillir les prestigieux invités, comme le remarque Jon dans la saison 8.

2. Le sort du personnage d'Ed Sheeran révélé

Dans la saison 7, Ed Sheeran fait une brève apparition dans Game of Thrones. Il incarne un soldat Lannister que va rencontre Arya. On sait maintenant ce qui est arrivé à ce soldat qui était dans les rangs Lannister lors de la bataille de Hautjardin, qui se termine en barbecue géant. C'est l'une des prostituées dans la chambre de Bronn qui le dévoile : "Ce garçon, Eddie, il a eu le visage entièrement brûlé, il n’a plus de paupières." Sur Instagram, l'interprète de Shape of You a aussi réagi après la diffusion de l'épisode 1 en publiant un message dans sa story : "Merci Game of Thrones, je savais que j'étais un survivant".

"Merci Game of Thrones, je savais que j'étais un survivant", écrit Ed Sheeran Crédit : capture d'écran Instagram

3. La référence à Ygritte

Ygritte et Jon cachés dans la grotte (saison 3) Crédit : GIFY

Après leur chevauchée à dos de dragons, Jon Snow et Daenerys arrivent près d'une cascade. Devant la beauté du lieu et ses nombreuses grottes cachées, Daenerys déclare à son amant-neveu : "Nous pourrions rester 1.000 ans". Une référence directe à la célèbre grotte de la saison 3 où Jon et Ygritte passent une nuit enflammée. Juste avant de mourir dans la saison 6, Ygritte confie d'ailleurs à son amant : "On aurait dû rester dans la grotte". Daenerys et Jon Snow connaîtront-ils la même histoire tragique ? Il y a de fortes chances depuis que Jon sait qu'il est aussi un Targaryen et que Sam lui a fait comprendre que Daenerys n'est pas une reine juste.

4. Jon et Rhaegal

Jon avant son "baptême de dragon" Crédit : capture d'écran HBO

Comme à son habitude, Daenerys monte sur Drogon. Jon Snow fait donc son baptême de dragon sur le dos de Rhaegal. Prénom donné par Daenerys en hommage à son grand frère Rhaegar, tué pendant la Rébellion de Robert. Rhaegar qui est aussi le père de Jon Snow. Coïncidence ? Point du tout !



5. La scène dans la crypte de Winterfell

Jon et Ned Stark près de la statue de Lyanna Stark Crédit : HBO / RTL.fr

Cette scène dans la crypte entre Sam et Jon Snow rappelle celle de la saison 1 avec Ned Stark et Robert Baratheon. Le roi de Westeros se recueille devant la tombe de son aimée, sur laquelle il dépose une plume (qui fait son retour dans les teasers de la saison 8). Pendant la saison 1, les fans apprennent que Lyanna était promise à Robert, mais qu'elle a été enlevée par Rhaegar Targaryen. C'est le départ de la Rébellion de Robert, l'assassinat du Roi Fou et la fin de la dynastie Targaryen.



Dans la saison 8, Sam révèle la vérité à Jon, que les fans ont découvert dans la saison 6, grâce à une vision de Bran. Plus encore, Jon se trouve près de la statue de son père Ned. Or, la dernière fois qu'ils se sont vus, Ned lui confie : "La prochaine fois que l'on se verra, je te parlerai de ta mère". C'est un symbole : Ned n'est plus là, mais sa statue mortuaire est au côté de Jon lorsqu'il apprend la véritable identité de sa mère.

6. Le symbole des Marcheurs Blancs

Béric, Tormund et Edd devant le symbole des Marcheurs Blancs Crédit : HBO via Bestimage

Si Le Roi de la Nuit est l'un des grands absents de ce retour de Game of Thrones, le symbole des Marcheurs Blancs est bien présent. On le voit à la fin de l'épisode lorsque Béric, Tormund et Edd découvrent le corps désarticulé du pauvre Ned Umber. Cette spirale, vous l'avez déjà vue dans plusieurs autres épisodes. Dans la neige au cours de la saison 3 avec les corps des sauvageons, dans la saison 6 au pied de l'Arbre-cœur où les Enfants de la Forêt transforment le Premier Homme en Roi de la Nuit et la saison 7 sur les murs de Fossedragon. Une spirale, dont on ignore encore la signification.