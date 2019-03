publié le 29/03/2019 à 16:21

Comment un dragon et un loup peuvent-ils cohabiter ? C'est ce que les fans de Game of Thrones découvriront dans la saison 8, à partir du 15 avril 2019 sur OCS. Avant la diffusion du premier épisode, la chaîne américaine HBO a dévoilé de nouvelles images des protagonistes réunis à Winterfell.



Les fans de Game of Thrones l'ont bien compris, Daenerys Targaryen et Jon Snow vont arriver à Winterfell. Alors que les Marcheurs Blancs se rapprochent dangereusement du domaine des Stark, l’ambiance sera électrique avec l'arrivée de Khaleesi. "Dans cette saison, vous allez voir Arya s'allier avec Sansa et quelquefois remettre Jon à sa place", annonce d'ailleurs Maisie Williams, dans un entretien pour EW. Nul doute que les deux héroïnes ne sont pas ravies que Jon ait plié le genou devant Daenerys Targaryen en son nom et celui du Nord de Westeros.

L'hiver est arrivé et il promet d'être rude pour Wintefell. C'est là que se déroulera une bataille contre les Marcheurs Blancs, comme on le devine dans la bande-annonce de la saison 8. Brienne de Torth, qui a juré de protéger les filles Stark à Catelyn il y a plusieurs saisons, est d'ailleurs en première ligne pour le combat, avec Podrick, son fidèle écuyer.