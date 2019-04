publié le 10/04/2019 à 18:07

Tyrion Lannister est-il vraiment le fils de Tywin Lannister ? Dans l'épisode 2 de la saison 6, le dernier-né de la famille Lannister parvient à s'approcher des dragons de Daenerys, sans être réduit en cendres. Une prouesse qui a donné naissance à une théorie : Tyrion serait aussi un Targaryen, fruit de la liaison entre sa mère Joanna Lannister et un autre membre du clan de Daenerys. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Après Jon Snow, qui est très probablement le fils de Rhaegar Targaryen, il y aurait donc un autre Targaryen méconnu dans le royaume de Game of Thrones. De nombreux indices glissés ça et là laissent penser que Tyrion n'est effectivement pas le fils de Tywin Lannister, mais d'Aerys Targaryen, aka le Roi Fou, et le père de Daenerys et Viserys.

Son attirance pour les dragons, sa blondeur et son rôle central dans l'intrigue montrent qu'il aurait des origines cachées et serait l'un des trois élus à pouvoir chevaucher un dragon de Daenerys.

Tyrion ressemble à un Targaryen

Pour expliquer une filiation Targaryen, l'idée la théorie la plus probable est qu'Aerys Targaryen a violé ou séduit Joanna Lannister à un moment pendant son mariage avec Tywin, conduisant à la naissance de Tyrion. Lors du mariage de Tywin et Joanna, Aerys aurait dit qu'il était dommage que la tradition de la première nuit, qui autorise le roi à coucher avec les jeunes mariées, ait été abolie. Des propos rapportés par Ser Barristan Selmy et qui supposeraient qu'Aerys Targaryen ait eu une attirance de longue date pour Joanna Lannister. Une attirance qui se serait concrétisée lors de l'anniversaire du roi à Port-Réal, où Joanna Lannister s'est rendue. Moins d'un an plus tard, Tyrion était né.



Que Tyrion soit en réalité un Targaryen ne serait pas étonnant. Dans les livres, George R.R. Martin décrit ses cheveux comme étant d'un "blond pâle qui est presque blanc", plus proches de la couleur des Targaryen que de celle des Lannister, d'un blond doré flamboyant. Il en est de même pour ses yeux : alors que tous les Lannister ont les yeux verts, dans les livres Tyrion a un œil vert et un œil noir. Une différence qui pourrait révéler qu'il n'est pas, comme le veut la tradition Lannister, dans la lignée pure.

Tyrion parle régulièrement de sa fascination pour les dragons, comme il l'explique à Jon Snow lorsqu'il est à Winterfell : "Quand j'avais ton âge, je rêvais d'avoir un dragon à moi (...) Je faisais des feux dans les cheminées de Casterly Rock et je regardais les flammes pendant des heures, en imaginant que c'était du feu de dragon. Parfois j'imaginais mon père en train de brûler. Et d'autres fois, ma soeur". Dans A Dance With Dragons, Tyrion croise le chemin du prêtre Moqorro, qui peut voir le futur dans les flammes. Il dit à Tyrion qu'il voit "des dragons vieux et jeunes, véritables et faux, lumineux et sombres. Et toi. Un petit homme avec une grande ombre, qui grogne au milieu de tout ça". Dernier indice qui pourrait expliquer la filiation Targaryen de Tyrion : sa mère est morte en lui donnant naissance, comme celle de Daenerys et celle de Jon, qui sont tous les deux des Targaryen.

Et si c'était trop simple ?

Si cette filiation Targaryen est tentante et expliquerait beaucoup des mystères qui entourent Tyrion, elle pourrait être trop simple pour venir de George R.R. Martin. Certains fans pensent au contraire que ces indices sont là pour brouiller les pistes et que Tyrion est bien le fils de Tywin Lannister. Si physiquement il ne ressemble pas à ses frères et sœurs, Tyrion a un caractère très proche de celui de son père, trop pour être un hasard. Que Tyrion soit secrètement un Targaryen rappelle beaucoup trop l'intrigue autour de la filiation de Jon et ne ressemble pas aux twists et surprises qu'affectionnent tant George R.R. Martin.

Le père de Tyrion serait donc Tywin Lannister, sans surprise et sans bouleversement. Qu'il déteste son dernier-né et lui répète à longueur de temps qu'il n'est pas son fils serait simplement lié à la haine qu'il lui porte pour "avoir tué" sa mère au moment de sa naissance. Une haine décuplée par le nanisme de son fils, qu'il ne supporte pas et qu'il voit comme une honte pour sa lignée. Et si les bâtards étaient en réalité Jaime et Cersei ? Les jumeaux ressemblent physiquement à des Lannister mais Cersei, meurtrière et sans limite, a la folie d'une Targaryen (on ne parle même pas de Joffrey). Ce serait un retournement qu'on aurait pas vu venir.