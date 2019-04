publié le 15/04/2019 à 14:37

Presque deux ans que les fans de Game of Thrones étaient perdus. Depuis le 15 avril 2019, 3 heures du matin, ils et elles peuvent se réjouir. HBO et OCS (en France) ont diffusé le premier épisode tant attendu de cette ultime saison, qui ne compte que 6 épisodes. Attentions, la suite du texte contient des spoilers.





Ce premier épisode est très rapide dans son exécution. Il replace promptement les personnages là où ils doivent être pour la grande bataille de Winterfell qui s'annonce. Après l'heure du visionnage de cet épisode 1 réussi, les fans se sont emparés de Twitter pour partager leurs impressions, spoiler leur communauté ou encore détourner certains moments de l'épisode 1 avec des GIF et des vidéos.

Mention spéciale pour les réactions lorsque Jon apprend enfin qu'il un héritier Targaryen et donc le neveu de Daenerys. RTL Super a compilé le meilleur crû du retour de Game of Thrones.

Les commentaires hilarants sur la relation Jon Snow- Daenerys

C'est en quelque sorte l'épisode que le monde attendait. Celui où Jon Snow découvre grâce à Samwell Tarly, qu'il est en réalité le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen et donc le neveu de Daenerys. Certains internautes ont ainsi détourné le regard que lui lance Drogon, une fois que Jon Snow et Daenerys arrivent près de la cascade, après leur chevauchée "romantique".

L'émotion des retrouvailles avec Arya

On a du mal à s'en rendre compte, mais Arya et Jon ne sont pas vus pendant au moins une décennie. Quand le "bâtard de Winterfell" est envoyé au Mur pour rejoindre la Garde Nuit, Arya est obligée de suivre son père Ned et sa sœur Sansa à Port-Réal dans le Sud. Très proches depuis leur enfance, contrairement à Jon et Sansa, les retrouvailles entre Arya et Jon étaient donc très attendues. Et la scène a ce qu'il faut d'émotion et de beauté.

Arya quand elle voit Jon #GameofThrones pic.twitter.com/y9Sdfqw9Wd — Lina Stark ¿ (@Linaaa56) 15 avril 2019

Le regard de Bran Stark à Jaime

On termine cette sélection avec les retrouvailles de Bran Stark et Jaime Lannister. Ce dernier est arrivé à Winterfell incognito, pour prévenir Jon et Daenerys que Cersei ne leur enverra pas une armée contre les Marcheurs Blancs. En descendant de son cheval, il se retrouve nez à nez avec Bran Stark, qu'il pensait mort après l'avoir jeté de la tour de Winterfell dans la saison 1. "Internet" s'en donne à cœur joie devant le calme olympien de Bran et le regard effaré de Jaime.