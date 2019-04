Daenerys et Jon dans le final de la saison 7 de "Game of Thrones"

publié le 04/04/2019 à 20:02

Les fans sont obsédés par Jon et Daenerys depuis le début de la saison 7 de Game of Thrones. Ils ne se connaissaient pas encore que certains leur imaginaient déjà un futur à deux. Leur rencontre, au cours de la ladite saison, était un événement. ils apprennent peu à peu à se connaître et à se respecter, avant de commettre l'irréparable.



Pendant le final de la saison 7, Jon et Daenerys passent effectivement à la vitesse supérieure et consomment enfin leur amour naissant dans une scène aussi torride que dramatique. On nous confirme au même moment que les deux amants sont bien liés par le sang. Jon Snow, de son vrai nom Aegon Targaryen, est le neveu de Khaleesi et un héritier légitime du Trône de Fer.

Cette information capitale, est inconnue du "couple" qui se trouve alors dans une situation complexe tant au niveau personnel que politique. Vont-ils se déchirer quand ils apprendront la vérité au cours de la saison 8 ? Que pourrait-il se passer ? RTL Super fait le point sur les théories les plus populaires auprès des fans.

1. Daenerys tombe enceinte

C'est la théorie qui semble la plus probable. L'union charnelle de Jon Snow et de Daenerys peut entraîner la naissance d'un enfant 100% Targaryen. Le dernier épisode de la saison 7 s'intitulait en effet The Dragon and the Wolf (Le Dragon et le Loup). Ce titre peut désigner à la fois le Roi du Nord, fils d'un Targaryen et d'une Stark, mais aussi l'union entre les deux personnages principaux de la série, et l'enfant qui la concrétiserait.



Pourtant, la Mère des Dragons est persuadée d'être stérile. Dans la saison 1, la prêtresse Mirri Maz Duur lui fait comprendre qu'elle n'aura plus d'enfant. Des années plus tard, la question de la fertilité de la Mère des Dragons revient sur la table. Lorsque Tyrion mentionne qu'il faut que la Reine réfléchisse à sa succession dans l'épisode 6, et lorsque Daenerys se confie dans le dernier épisode au bâtard des Stark sur la prophétie de la sorcière. Pour certains fans, cette insistance est trop louche pour être anodine.

D'autres prennent la prophétie à l'envers. "Seule la mort peut payer pour la vie", énonçait énigmatiquement Mirri Maz Duur. Le prix a déjà été payé avec la mort de Viserion, tué par les Marcheurs Blancs dans l'épisode 6 de cette saison. Il est donc possible que Daenerys tombe enceinte au cours de sa relation incestueuse avec Jon Snow. Cet enfant pourrait ainsi devenir le véritable héritier du trône et balayer les tensions potentielles entre ses deux parents.

2. Le couple se brise et se dispute le Trône de Fer

Ce qui est certain, c'est que la nouvelle des origines de Jon ne laissera personne indifférent. Persuadée d'être la prétendante légitime au trône, Daenerys se bat depuis la première saison pour le Trône de Fer, prenant son temps pour libérer les esclaves, instaurer la paix et construire une armée pour reprendre Westeros.



Au moment où elle apprendra que le véritable prétendant au trône est son amant, la Mère des Dragons pourrait entrer dans une colère noire. Lorsque l'on a vu les extrémités auxquelles peut se prêter la Khaleesi (brûlant sans plus de réflexion le père et le fils Tarly dans la saison 7), on peut imaginer que la jeune femme n'abandonnera pas aussi facilement.

Le couple pourrait se séparer aussi vite qu'il s'est formé à l'annonce de cette nouvelle, forçant Daenerys à se battre coûte que coûte pour devenir reine. Si Jon Snow n'a jamais eu de prétention royale, il pourrait peut-être accepter de remplir cette fonction si elle lui permettait de repousser les Marcheurs Blancs et de protéger durablement Westeros. Il y aurait fort à parier que les deux amants maudits se déchirent pour le Trône de Fer. Dans Game of Thrones, les histoires d'amour finissent mal en général.

3. Un arrangement pour repousser les Marcheurs Blancs

Ça semble trop beau pour être vrai mais il ne faut pas perdre espoir. Si Daenerys ne sera certainement pas ravie par la nouvelle, il est possible qu'elle repousse la question à plus tard. Car, les deux personnages ont de plus gros problèmes à régler. Les Marcheurs Blancs avancent à dos de dragon vers Westeros et promettent la destruction des Sept Royaumes.

Jon Snow n'a jamais eu de prétention au Trône de Fer et a déjà prêté allégeance à la Mère des Dragons. Il pourrait décider de laisser le trône à la jeune femme, à condition qu'elle l'aide dans sa lutte contre les Marcheurs Blancs. Le couple pourrait aussi décider de régner à deux sur Westeros, en couple, ce qui permettrait de plus à Sansa de rester Lady de Winterfell.

4. L'un d'eux se sacrifiera-t-il pour vaincre les Marcheurs Blancs ?

Cette théorie est terrifiante mais possible. Souvenez-vous d'Azor Ahai, ce héros légendaire qui a repoussé les Marcheurs Blancs il y a des milliers d'années grâce à son épée de feu, Illumination. Selon la prophétie, un personnage serait la réincarnation de cette légende (le Prince ou la Princesse Promise) et fera son grand retour pour vaincre les zombies de glace. Beaucoup imaginent bien Jon Snow ou Daenerys endosser le rôle de ce Sauveur. Une situation qui pourrait avoir des conséquences fatales.

Selon la légende, Azor Ahai a dû sacrifier son épouse Nissa Nissa afin de créer sa fameuse épée destructrice. Si l'un des deux personnages est bien la réincarnation de ce guerrier mythique, il devra tuer son amant(e) afin de repousser l'armée du Roi de la Nuit. La prophétie s'accomplira et la fin douce-amère promise par George R.R. Martin aura bien lieu.