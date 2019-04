publié le 15/04/2019 à 08:08

Attention ! Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 1 de la saison 8 de Game of Thrones et que vous préférez ne rien savoir sur l'épisode avant de le regarder, passer votre chemin puisque la suite du texte est 100% spoilers.



Enfin ! Game of Thrones est de retour, presque deux ans après le final de la saison 7. Certains et certaines fans n'ont pas hésité à faire une nuit blanche ou se réveiller dans la nuit pour regarder l'épisode 1 de l'ultime saison. Nul doute que les frissons sont bien présents dès l'écran "neige" qui laisse ensuite place au logo de HBO.

Et quelle surprise quand retentissent les premières notes de la musique du générique. Les showrunners David Benioff et D.B. Weiss réservent une surprise : un tout nouveau générique. Il n'est plus question de voyager sur toutes les terres de Westeros et d'Essos qu'ont parcourues les personnages du show. L'Hiver est arrivé. L'heure est grave.

> Opening Credits | Game of Thrones | Season 8 (HBO)

Un nouveau lieu : Last Earth

Les premières secondes du générique sont centrées sur le Mur et sa partie détruite par les flammes bleues de Viserion. On arrive ensuite à Last Earth, un nouveau lieu dont Jon parlait dans la précédente saison.



Rappelez-vous, il déclare aux Nordiens que si l'armée des Morts dépasse le Mur, les premiers châteaux sur leur route seront Last Earth et Karhold. Last Earth appartient à la famille Umber, qui sont les vassaux des Stark. C'est le très jeune Ned Umber qui dirige ce château, avant de finir décapité par le Roi de la Nuit.



Winterfell et sa crypte

On passe ensuite à Winterfell, toujours représenté par l'immense Arbre-coeur aux feuilles rouges. Les fans remarqueront que des morceaux de glace apparaissent au fur et à mesure que la caméra bouge dans le fief des Stark. C'est la preuve que l'Hiver est bien arrivé. Nous arrivons ensuite dans la crypte de Winterfell, où sont exposées les statues mortuaires des membres de la famille Stark.



La plume de Lyanna Stark, qu'on a déjà vue dans deux teasers de la saison 8, est absente de la crypte, mais la glace continue de gagner du terrain. Si vous avez regardé la bande-annonce de la saison 8, vous savez que la crypte, pourtant domaine des morts, deviendra le refuge des vivants. Le générique s'attarde d'ailleurs quelques secondes sur les nombreux tunnels de Winterfell. Un indice pour nous rassurer (ou nous tromper) sur les solutions qui s'offrent aux protagonistes lorsque le Roi de la Nuit arrivera devant le domaine.

Les dragons de King's Landing

Les fans s'en doutaient, mais l'action de l'ultime saison se déroulera principalement à Winterfell et King's Landing. Après une vue d'ensemble du Donjon Rouge, la caméra nous fait descendre les escaliers en colimaçon du fief de la Reine.



Nous voici dans la salle souterraine où Qyburn, dans la saison 7, a présenté l'arme qui détruira les dragons de Daenerys. Une immense arbalète, nommée Scorpion. Trois crânes de dragons sont aussi présents dans le générique, en référence à Drogon, Rhaegal et Viserion.

Une magnifique image pour le Trône

C'est la première fois dans l'histoire de GOT que le Trône apparaît dans le générique. Il s'ouvre presque comme une fleur avec toutes les épées qui forment le trône de Westeros. La dernière séquence montre les maisons : Lannister, Baratheon, Stark et Targaryen. Avant la fin de la saison 8, il est possible que le lion se transforme en cerf ou en dragon.