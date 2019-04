"Game of Thrones", saison 8, épisode 1 : que préparent Arya et Gendry ?

publié le 15/04/2019 à 10:28

Attention, l'article que vous vous apprêtez à lire contient quelques spoilers sur le premier épisode de la huitième et dernière saison de Game of Thrones. Vous voilà prévenus. L'une des scènes les plus intrigantes de ce "season premiere" est la brève interaction entre deux vieux amis : Gendry et Arya.



Le forgeron (et bâtard de Robert Baratheon) retrouve la jeune Stark à Winterfell. Celui-ci essaye désespérément de faire des armes grâce à l'obsidienne (vert-dragon) récoltée à Dragonstone. Un processus difficile mais indispensable afin d'affronter l'armée du Roi de la Nuit qui ne craint que cette pierre tranchante, l'acier valyrien ou le feu.

Les deux anciens amis comparent leurs parcours et leurs armes. Arya dispose toujours de sa fidèle lame "Needle" (Aiguille) et du poignard en acier valyrien qui est passé de main en main depuis la tentative d'assassinat de Bran Stark lors de la première saison. À la fin de leur petite discussion, Arya confie un schéma assez simpliste à Gendry en lui demandant s'il est cabale de réaliser une arme pareille.

L'arme d'Arya Crédit : HBO

De premier abord, on pourrait croire à une lance dont la pointe serait réalisée en obsidienne. On remarque cependant que la lame et le manche sont séparés. Deux flèches indiquent que l'on peut armer la pointe et que celle-ci peut-être retirée voir projetée à distance.



Deux possibilités : il s'agit d'une arme discrète et maniable utile pour les talents d'assassinat d'Arya ou alors d'un grand lance-pieu qui serait capable de tuer le dragon-zombie du Roi de la Nuit. En effet, il faudra une arme avec une certaine portée pour affronter la créature volante.



Le créateur des armes de la série, Tommy Dunne, a expliqué à nos confrères de Vanity Fair qu'il s'agira d'une "arme d'exception". "Il y a une création dans la saison 8 qui est absolument phénoménale. Ça va surprendre tout le monde. C'était super de la créer, du début à la fin". On pourrait donc imaginer une lance capable de se diviser en deux parties afin d'avoir une armée pour maintenir les ennemis à distance et deux poignards pour le combat rapproché. La première lame est en obsidienne et la deuxième pourrait-être le poignard en acier valyrien même si le dessin ne permet pas exactement d'être certain de ce détail.



Nous avons vu Arya s'entraîner lors de nombreux épisodes avec un bâton lors de sa formation à Braavos. Il sera donc particulièrement jouissif de la voir avec une lance pareille face à ses nombreux ennemis.