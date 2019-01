publié le 14/01/2019 à 11:38

C'est le détail qui a pu vous échapper dans le teaser de la saison 8 révélé le 14 janvier 2019 par HBO. On peut voir trois personnages principaux se rencontrer dans la crypte familiale de la famille Stark. Jon Snow, tout d'abord, suivi de ses deux "sœurs" : Sansa et Arya.



La vidéo fait la place belle à l'histoire de Jon Snow et en particulier de son ascendance qui est toujours un mystère pour lui mais qui a été officialisée dans la saison 7. On entend Ned Stark dire : "Tu es un Stark. Tu n'en portes pas le nom, mais tu as mon sang". Une citation de la première saison qui annonçait déjà qu'il était le neveu du seigneur de Winterfell et le fils de sa sœur Lyanna. Une phrase qui intervient juste après celle de la jeune Lyanna, morte en couche disant à son frère : "Tu dois le protéger".

Au moment où Jon passe à côté de la tombe de sa mère (dont il ignore l'identité pour l'heure) et que cette phrase résonne dans la crypte, une plume tombe au sol. Il ne s'agit pas, comme beaucoup d'internautes le supposent, d'une plume de corneille qui symboliserait Bran Stark alias la Corneille à trois yeux. Il s'agit de la plume que le roi Robert Baratheon a posée sur la tombe de la jeune femme lors de la saison 1.

> Game of Thrones - Ned Stark and Robert Baratheon talk about Lyanna Stark

Robert était très amoureux de Lyanna mais cette dernière était éprise de Rhaegar Targaryen et enceinte de lui. Tel était le secret de la Tour de la Joie et tel était la raison du soulèvement de Robert Baratheon contre la dynastie Targaryen. Celui-ci, fou de jalousie, a raconté que le prince Rhaegar avait kidnappé et violé Lyanna Stark provoquant le chaos auquel nous assistons depuis sept saisons maintenant. Cette plume symbolise donc ce par quoi tout a commencé.



On la revoit une seconde fois dans la saison 5 lorsque Sansa et "Little Finger" discutent justement de cet épisode historique. Sansa retrouve la plume sur le sol et la place à nouveau sur la tombe. Petyr Baelish a l'air de connaître la vérité mais, comme la plume reprend sa place, il laisse Sansa croire le mensonge de Robert Baratheon jusqu'au bout... du moins, jusqu’à la saison 8.

> Game of Thrones - Sansa and Petyr Baelish discuss Lyanna Stark