publié le 16/04/2019 à 11:50

Tout le monde n'était pas de Winterfell, le nom donné au premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Il y avait quelques absents. Certains sont des personnages clés qui serviront forcément l'intrigue de cette ultime saison. Les autres sont des visages bien connus et une simple apparition (ou une mort bien ficelée) pourrait aisément satisfaire le grand public.



Dans le "season premiere" de la saison 8 de la série d'heroic-fantasy, presque tous les personnages apparaissent à l'écran. Jon Snow et Daenerys Targaryen, bien entendu, ainsi que ce qu'il reste des familles Stark, Lannister ou Greyjoy par exemple.

Malgré cette très belle représentation, quelques visages sont restés dans l'ombre. RTL Super compte les absents et les présents. Attention, puisqu'il s'agit d'un article sur le premier épisode de la saison 8, quelques spoilers peuvent se cacher dans ces lignes.

Ils vont forcément faire leur grand retour

Melisandre : la sorcière a promis à Varys qu'elle ferait son retour à Westeros. "Je dois mourir dans ce pays étrange", a-t-elle lâché au maître-espion lors de la saison 7. Elle a expliqué qu'elle allait se rendre à Volantis et c'est sans doute là qu'elle se trouve en ce moment même. On ne sait pas encore quel sera son rôle pour la fin de la saga. Peut-être va-t-elle ramener à la vie d'autres personnages ou enfin révéler son âge véritable...



Le Roi de la Nuit : ses apparitions sont toujours rares et spectaculaires, mais il sera le personnage principal de la conclusion de Game of Thrones. Le grand méchant de l'aventure est toujours présent, Bran parle de son avancée et on peut voir qu'il a semé la désolation à Last Hearth dans le château du jeune Ned Umber.

Les apparitions qui feraient plaisir

Gilly : si Samwell est présent cela signifie que Gilly et le petit Sam ne sont pas loin. Ce petit trio est toujours idéal pour créer de l'humour (toujours bien présent dans la série) et une certaine tension puisque Samwell se dépasse toujours pour les défendre coûte que coûte.



Jaqen H'gar : il peut avoir n'importe quel visage et il est sans doute l'un des personnages les plus mystérieux de la série. Une apparition de ce maître-assassin pourrait offrir une surprise de taille aux spectateurs (et à Arya). Il n'a pas été aperçu depuis la fin de la saison 6.



Meera Reed : elle a quitté Bran lorsque son périple pour devenir la Corneille s'est achevé à Winterfell. La jeune femme a annoncé à son compagnon de route qu'elle devait retrouver les siens. Toutes les familles du Nord ont été appelé par Jon et Sansa à Winterfell pour se battre face au Roi de la Nuit. Peut-être fera-t-elle son retour à cette occasion.



Ilyn Payne : le vieux bourreau qui a tranché la tête de Ned Stark sur les ordres de Joffrey était sur la liste d'Arya. Même si cela fait plusieurs saisons que l'on n'a pas entendu son nom, nous savons qu'il est toujours vivant quelque part. Arya voudra-t-elle le tuer ou préférera-t-elle passer à autre chose (Cersei) ?



Le reste de la famille Tarly : Samwell est désormais le chef de sa famille depuis l’exécution de son père et son frère par Daenerys. Même si sa mère est douce et aimante, sa présence pourrait amplifier le conflit de loyauté qui est né dans le cœur de Samwell depuis ce premier épisode.



L'Archismestre Ebrose : le personnage joué par Jim Broadbent est toujours amusé et amusant à observer. On sait des romans qu'il détient une formation en magie et il pourrait avoir des informations cruciales pour vaincre le roi de la Nuit. Reste à savoir si les réalisateurs prendront le temps de faire revenir les mestres de la Citadelle sur le devant de la scène.



Robin Arryn : l'insupportable héritier des Eyriés était aussi gênant que fascinant à observer. Ses forces armées semblent entièrement maîtrisées par Sansa qui a le respect de Yohn Royce. Robin serait parfait en grain de sable et Game of Thrones sait nous faire détester les enfants comme jamais.



Daario Naharis et... tous les personnages d'Essos : Daenerys l'a laissé gérer les affaires courantes à Meereen. L'ancien mercenaire et amant de la Mère des dragons est le gouverneur de Meereen, Astapor et Yunkai. Depuis 7 saisons, les parcours de Daenerys, Arya ou des femmes Sand nous ont présenté de nombreuses cités et personnages. Se joindront-ils à la bataille face au roi de la Nuit ou demeureront-t-ils tranquillement derrière les murailles de leurs villes lointaines ?