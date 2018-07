publié le 18/07/2018 à 15:01

Ce n'est plus un secret, les femmes ont volé la vedette à T'Challa dans Black Panther. Et face au succès de Shuri (Letitia Wright), la scientifique guerrière du Wakanda et petite sœur de Black Panther, Marvel a décidé de lui consacrer une série de comics.



C'est le média américain Bustle qui a révélé l'information. La série de comics, dont le premier tome Shuri - The Black Panther's sister est annoncé pour octobre prochain aux États-Unis, s'inscrira dans la continuité des œuvres Black Panther de Ta-Nehisi Coates. Shuri devra faire face à un événement tragique : la disparition de son frère dans l'espace, la forçant à sortir de son super laboratoire pour monter sur le trône du Wakanda.

Les prochains comics seront écrits par la romancière Nnedi Okorafor et dessinés par Leonardo Romero. "C'est une jeune femme africaine dont l'intelligence est celle d'un génie. Elle est obsédée par la technologie et a voyagé spirituellement si loin dans le passé qu'elle a vu Wakanda, avant que cela ne soit Wakanda. Les Ancêtres l'appellent 'Ancien Futur'. Et elle est super ambitieuse. Ce que j'aime chez elle ? Tout cela et bien plus encore", confie d'ailleurs la romancière à Bustle.