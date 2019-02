publié le 01/02/2019 à 12:14

C'est une belle surprise pour les fans de Captain Marvel. Un nouveau teaser a été diffusé à la télévision américaine, le 31 janvier 2019, avec de nombreuses images inédites. Une séquence retient l'attention des internautes : celle où Captain Marvel, en costume, fait un "high five" à une petite fille.



Selon de nombreux fans, il s'agit de Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau (Lashana Lynch), pilote de l'US Air Force et meilleure amie de Carol Danvers. La scène est forte en symbole puisque dans les comics, Monica Rambeau est la seconde héroïne à porter le costume de Captain Marvel. Surnommée Photon, Pulsar et maintenant Spectrum, elle se transforme en Captain Marvel après l'explosion d'une machine capable de produire de l'énergie depuis une autre dimension.



Le reste du spot TV donne une vision très fun du film avec de grands éclats de rire de Carol Danvers et de Nick Fury, qui peut donc montrer qu'il ressent de la joie, comparé à ses autres apparitions dans le MCU.