publié le 30/04/2019 à 07:02

Le 18 mai 2019, la finale tant attendue de l'Eurovision désignera le ou la grand(e) gagnant(e) qui succédera à Netta Barzilai, la candidate israélienne victorieuse en 2018 avec sa chanson Toy. Cette année, le concours se déroule à Tel-Aviv, en Israël.

La France fera directement partie des 6 pays finalistes (les plus gros contributeurs) - aux côtés de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et Israël - vous pourrez également suivre les demi-finales les 14 et 16 mai sur France 2.

Après avoir terminé à la 13e position l'an dernier avec le groupe Madame Monsieur et son titre Mercy, la France mise sur un candidat en solitaire cette fois-ci, Bilal Hassani. Sa performance lumineuse et son titre Roi lui ont permis de remporter haut la main la finale de Destination Eurovision, le 28 janvier 2019.

L'animatrice et mannequin Bar Refaeli présentera la version israélienne du show. Du côté français, André Manoukian assurera, comme l'année passée, les commentaires des demi-finales. Christophe Willem sera quant à lui remplacé par la journaliste franco-britannique Sandy Herbert qui couvrait les coulisses de Destination Eurovision en janvier. Pour la finale, l'ancien juré de Nouvelle Star accompagnera Stéphane Bern, présent pour la cinquième année consécutive.

> Bilal Hassani - Roi (Official Music Video)

Qui sont les grands favoris ?

Comme pour la naissance du futur "Royal baby" de Meghan Markle et du prince Harry ou la prochaine mort d'un personnage majeur de la série Game of Thrones, les bookmakers s'emballent autour du possible gagnant du concours de l'Eurovision. Pour 2019, les parieurs placent Bilal Hassani à la 11ème place à quelques semaines du début de la 64ème édition.

Devant lui, on pourrait retrouver la Norvège à la 10ème place avec KEiiNO, un trio électro-mystique. Mais le grand favori selon le site de pari Eurovision World est Duncan Laurence, le représentant des Pays-Bas, avec son titre en anglais, Arcade.

> Duncan Laurence - Arcade - Official Music Video - The Netherlands ¿¿ - Eurovision 2019

Madonna chantera deux titres

La reine de la pop se produira le 18 mai 2019 pour la finale du concours de l'Eurovision, a annoncé son producteur Live Nation Israël sur sa page Facebook. "Live Nation est fière et émue d'annoncer que Madonna donnera une représentation spéciale pendant le concours de l'Eurovision", a écrit la boîte de production.



La chanteuse interprétera deux titres dont un inédit de son prochain album, selon Live Nation Israël. D'après nos confrères de i24news qui cite le média israélien Yset, l'interprète de Like a Virgin aurait exigé 1,5 million de dollars de cachet pour ses chansons sur scène. Une somme trop importante pour l'Eurovision mais le millionnaire israélo-canadien Sylvan Adams aurait, à la demande de la Société de radiodiffusion publique israélienne, accepté de signer le chèque.