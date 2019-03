publié le 01/03/2019 à 17:32

Qui de plus légitime pour bien conseiller un candidat à l'Eurovision... qu'un autre candidat à l'Eurovision. RTL est allé à la rencontre d'Amir, qui avait terminé bon sixième du concours européen de la chanson en 2016 et pour la première fois, il nous parle du candidat de cette année : Bilal Hassani. Le jeune homme a été sélectionné pour représenter la France à Tel Aviv avec sa chanson Roi. Un chanteur-youtubeur ultra influent sur les réseaux sociaux, qui n'hésite pas à porter des perruques et du maquillage.



"Je pense que la chanson est excellente, c'est un très bon choix", assure Amir. "Il y a un effet de polémique autour de ça, que ce soit les idiots qui le jugent par rapport à ses préférences sexuelles ou son apparence... Pour moi, il délivre surtout un message qui va au-delà de lui. On est vraiment en train de ressentir un changement dans la société".

Et Amir d'ajouter, en mentor : "Je crois en Bilal, maintenant il faut qu'il bosse. Il faut qu'il travaille sa mise en scène parce que l'Eurovision ce n'est pas seulement être sélectionné mais c'est aussi faire le meilleur show de sa vie pendant trois minutes sur scène. Il a deux mois et demi maintenant pour se préparer".

L'Eurovision se déroulera du 14 au 18 mai en Israël. Bilal Hassani se produira avec tous ses concurrents finalistes ce dernier jour, devant des dizaines de millions de téléspectateurs.