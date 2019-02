publié le 18/02/2019 à 13:29

Bilal Hassani, devant un miroir dans une loge de spectacle, se maquille délicatement et place sa perruque blond platine à la coupe impeccable. Des jeux de lumières sur un visage décidé et un regard sûr de ce qu'il est. Le clip officiel de Roi, la chanson avec laquelle il représentera la France lors de l'Eurovision le 18 mai prochain à Tel-Aviv (Israël), est sorti le 15 février 2019. À peine en ligne, il totalise déjà plus d'un million de vues sur YouTube.



Le chanteur queer n'hésite pas à emprunter au vestiaire féminin. Son look assumé, associant perruques et maquillage, lui a valu autant de louanges que de critiques : "Des milliers de tweets depuis qu'il est pressenti pour représenter la France à l'Eurovision", dénonce son avocat. Des messages de haine qui se sont transformés en "avalanche depuis sa sélection" dimanche 27 janvier 2019, grâce à sa chanson Roi.

Depuis l'annonce de sa nomination, le chanteur de 19 ans subit les attaques homophobes d'un grand nombre d'internautes. Il a d'ailleurs porté plainte contre X mardi 29 janvier 2019 pour "injures, provocation à la haine et à la violence et menaces homophobes", a expliqué son avocat, Maître Étienne Deshoulières.

La démarche de Bilal Hassani, est soutenue par les associations Stop Homophobie, Mousse, Urgence Homophobie et même Miss France 2019, Vaimalama Chaves qui a déclaré auprès de nos confrères du Parisien le 6 février dernier : "C’est indécent que des 'haters' le descendent comme cela. La liberté d’expression, ça existe. Qui sommes-nous pour juger ?"