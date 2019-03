publié le 16/03/2019 à 07:30

Qui va mourir dans la dernière saison de Game of Thrones ? À quelques semaines du retour de la série, le 14 avril 2019, cette question obsède les fans et les bookmakers. Ces derniers multiplient d'ailleurs les paris, comme le rapporte le site spécialisé Oddsshark. Alors, quel personnage a la cote pour régner sur Westeros ou au contraire, mourir dans d'atroces souffrances ? * Roulements de tambours *



Pas de chances pour les héritiers du Trône de Sel. Selon les bookmakers, Euron (l'oncle de Yara et Theon), sera la première victime de la saison 8, suivi de près par Yara et Theon. Cersei Lannister est aussi dans le podium des premières victimes, près de Sansa Stark. À l'inverse, Jon Snow, Arya Stark et Tyrion Lannister ont une côte élevée sur les paris, preuve qu'ils ne sont pas du tout dans les favoris pour décéder.

Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus sur la saison 8. Pour faire passer plus vite ce moment tant espéré, une première bande-annonce intense a été dévoilée le 5 mars 2019. Cette ultime saison s'annonce aussi féroce que la bataille finale.

Qui va régner sur Westeros ?

Selon les bookmakers, c'est Bran Stark devenu la Corneille à trois yeux dans la saison précédente, qui est le plus susceptible de monter sur le Trône de Fer à la fin de la saison 8. Vient ensuite son frère, Jon Snow, le "bâtard", en réalité neveu de Daenerys. En pouvant voyager dans le temps, Bran peut en effet anticiper toutes les prochaines batailles autour du Trône. Mais difficile d'imaginer que son but ultime est de régner sur Westeros.



En troisième position, Daenerys Targaryen est une des favorites. Avec ses dragons, son courage, sa soif de pouvoir, nul doute que Khaleesi arrivera loin dans l'aventure. Mais, sa récente alliance avec Jon Snow et le Nord, pourrait tout compromettre.

Qui va monter sur le Trône de Fer à la fin de "Game of Thrones" ? Daenerys Targaryen

Jon Snow

Tyrion Lannister