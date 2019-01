VIDÉO - Destination Eurovision : qui sont les nouveaux qualifiés pour la finale ?

publié le 20/01/2019 à 02:00

Samedi soir avait lieu la deuxième demi-finale de "Destination Eurovision". Neuf chansons étaient en lice pour espérer atteindre la finale visant à désigner le candidat français lors du prochain concours Eurovision. Et les artistes qualifiés pour le 26 janvier prochain sont : Seemone, Emmanuel Moire, le trio The Divaz, et Doutson.



La jeune Seemone (113 points) a emballé le public ainsi que le jury avec son grain de voix étonnant. Son titre "Tous les deux", une ballade en piano-voix, est une vibrante déclaration d'amour d'une fille à son père. Également qualifié, et loin d'être inconnu, Emmanuel Moire (84 points) est arrivé en deuxième position avec sa chanson "La promesse", qui livre un message d'espoir et de tolérance en faveur de la cause homosexuelle.

Avec "La voix d'Aretha", titre-hommage qui ravive la flamme de la Queen of Soul Aretha Franklin, le trio The Divaz (54 points) a aussi réussi à conquérir le cœur du public. Enfin, Doutson (39 points) arrive en quatrième position avec son titre "Sois un bon fils" qui cache, sous ses allures de hit estival avec son beat caribéen et urbain, un texte touchant sur les relations familiales, les erreurs du passé et les remords.

#DestinationEurovision, le classement de la 1ère demi-finale :

1¿¿ " ROI " de @iambilalhassani

2¿¿ " LÀ-HAUT " de @chimeneofficiel

3¿¿ " LE PETIT NICOLAS " de @silvanaregoff

4¿¿ " COMME UNE GRANDE " de @aysatofficiel

Un grand #Bravo aux artistes ! pic.twitter.com/z51pCXFnTb — Eurovision France ¿¿ (@EurovisionF2) 12 janvier 2019

Leurs prestations en vidéos :

> Seemone - Tous les deux / Destination Eurovision 2019 - 2eme demi-finale

> Emmanuel Moire - La promesse / Destination Eurovision 2019 - 2eme demi-finale

> The Divaz - La voix d'Aretha / Destination Eurovision 2019 - 2eme demi-finale

> Doutson : Femme libérée - Cookie Dingler / Destination Eurovision 2019 - 2eme demi-finale