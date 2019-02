publié le 04/02/2019 à 15:30

"Bitch, I'm Madonna", clame-t-elle. Et l'Eurovision pourrait bien céder à ses exigences pour s'offrir ses services. La chanteuse américaine pourrait offrir une prestation exceptionnelle au public européen réuni à Tel-Aviv et devant leurs écrans de télévision pour l'Eurovision 2019.



Afin d'augmenter la visibilité internationale de la compétition musicale la plus regardée de l'année, l'Eurovision serait prête à signer un gros chèque pour faire venir Madonna sur la scène de la ville israélienne. Le site Ynet a annoncé la rumeur qui semble se confirmer au fur et à mesure que les négociations avancent entre les organisateurs et l'équipe de la Madone.

D'après nos confrères de i24news qui cite le média israélien, Madonna aurait exigé 1,5 million de dollars de cachet pour deux chansons sur scène. Une somme trop importante pour l'Eurovision mais le millionnaire israélo-canadien Sylvan Adams aurait, à la demande de la Société de radiodiffusion publique israélienne, accepté de signer le chèque.

"Après des délibérations, Adams a donné le feu vert pour financer la prestation de Madonna au concours de l’Eurovision", croient savoir les sources d'Ynet. "La signature du contrat est attendue dans les prochains jours, il y a de petits détails à régler." Et le média de donner les raisons de cette générosité : "Il estime que la participation d’une artiste comme Madonna lors de l’Eurovision permettra une meilleure exposition et couverture médiatique [pour Israël]. Des millions de personnes pourront voir la beauté de l’État d’Israël".



L'homme d'affaire avait déjà investi quelques millions d'euros par le passé pour des opérations similaire comme la venue du Giro d'Italia en Israël en 2018.