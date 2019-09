publié le 03/09/2019 à 20:58

Chaque semaine, depuis le 27 mai, le journaliste Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis, nous adresse une carte-postale sonore, Une Lettre d’Amérique.

Ce podcast, raconté à la première personne, nous aide à mieux comprendre ce pays, cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Cette Lettre d'Amérique vient de recevoir ce mardi 3 septembre 2019 le prix du meilleur podcast de l’année.

Il s'agit d'un podcast innovant, au format micro-magazine audio, qui vient en complément de sa chronique radio Un Air d’Amérique, diffusé chaque matin à 5h40 dans RTL Petit Matin. Nous vous proposons d'écouter ou (réécouter) les premiers épisodes de ce podcast et si un épisode vous tente plus que les autres voici la liste complète des Lettres d'Amérique d'ores et déjà en ligne, en attendant les prochaines...

Épisode 1 - Kamala Harris, l'anti-Trump

Épisode 2 - Walter Hurd, héros du Débarquement

Épisode 3 - Comment Donald Trump parle à l’Amérique "qui bosse"

Épisode 4 - Le show, l'une des clés de la victoire de Trump

Épisode 5 - Stonewall, emblème de la marche des fiertés

Épisode 6 - L'héritage controversé des "native Americans", du sport à la politique

Épisode 7 - Le mur de Donald Trump, ou le mythe de la frontière

Épisode 8 - Les requins font trembler les plages des États-Unis

Épisode 9 - La vie de Joe Biden marquée par les tragédies

Une Lettre d'Amérique est un podcast natif qui appartient à la collection inédite RTL Originals. En plus de l'actualité américaine, vous pouvez découvrir des histoires criminelles avec Les voix du crime, plonger dans la vie intime des Françaises avec Les Françaises au lit, décrypter quelques mystères scientifiques dans E=M6... au carré, revivre les grands moments de la Ve République avec L’œil de la République...