Le podcast, c'est de l'audio à la demande. Il y a vos émissions préférées, que vous avez ratées, mais il y a aussi de nouveaux contenus, créés spécifiquement. Lundi 27 mai, le groupe M6 a lancé son offre de podcasts natifs "RTL Originals". Antoine Daccord, directeur radio et informations, en charge du digital dans le groupe M6 et Virginie Maire, fondatrice de la plateforme Sybel, sont revenus sur le développement de ce nouveau marché.



"Avec les podcasts natifs, on teste de nouvelles écritures, de nouveaux formats et on espère amener encore plus de contenus à nos fidèles et aller trouver de nouveaux auditeurs", explique Antoine Daccord. "C'est plus qu'une expérimentation parce que cette offre a pour vocation de s'installer et de durer", poursuit-il. À terme, le groupe M6 vise "des centaines de milliers d'écoute", même si l'objectif premier est "d'étendre la marque RTL".

Parmi les 11 programmes originaux de l'offre proposée par le groupe M6, cinq sont déjà disponibles, signés notamment par Alain Duhamel, Mac Lesggy, Philippe Corbé, Nathalie Renoux ou encore Jacques Pradel. Les six autres podcasts arriveront durant l'été et à la rentrée de septembre.

La plateforme Sybel a été lancée il y a un mois et demi et compte déjà "plus de 100.000 utilisateurs", en accès gratuit. "On est évidemment très content de ces chiffres, explique sa fondatrice Virginie Maire. "Ces personnes viennent chercher une plateforme de divertissement sur laquelle va être regroupé à un seul et même endroit, de la fiction, des documentaires, des programmes pour enfants", ajoute-t-elle.



Pour Virginie Maire, le podcast permet "une déconnexion avec les écrans. C'est quelque chose de plus relaxant". À terme, la plateforme Sybel sera payante, avec un système d'abonnement, "pour pouvoir investir dans la création", explique-t-elle. Un système de plateforme payante qui ne va pas sans rappeler le géant américain Netflix et la multitude de plateformes concurrentes.



"Si on se met à la place de l'utilisateur, ça va être trop, estime Antoine Daccord. Je ne pense pas qu'il va y avoir autant de plateformes à la fin. À nous de voir comment on va pouvoir se compléter. Nous ce qu'on ne veut pas, c'est être partout". "À nous acteurs du podcast, de faire en sorte de le valoriser", a-t-il conclu.



Les podcasts RTL Originals sont disponibles sur RTL.fr, 6Play, les plateformes partenaires (Apple podcast, Google podcast, Soundcloud, YouTube, Dailymotion) et via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).