publié le 21/08/2019 à 07:30

Paris, mars 1998, Guy Georges est arrêté. Celui qui était surnommé le tueur de l'Est Parisien a violé et tué sept jeunes femmes et en a agressé quatorze autres. A chaque fois, le même rituel, ou presque. Cette façon très particulière notamment qu’il a de déshabiller ses victimes, en découpant leur soutien-gorge entre les deux bonnets. La police mettra plus de sept ans à l’interpeller. Sept ans et pourtant très vite, les enquêteurs ont une trace ADN. Mais à l’époque, il n’existe aucun fichier national. Impossible donc, ou presque, de faire des recoupements.

En février 1996, Martine Monteil est nommée à la tête de la brigade criminelle et fait de cette affaire sa priorité. Comment va-t-elle s'y prendre pour traquer le tueur de l'Est Parisien ? Quelle idée déterminante va-t-elle avoir pour arrêter celui qui a semé peu à peu la psychose dans la capitale ? Dans cet épisode, c'est au micro d'Amandine Bégot que l'ex- patronne de la Crim' répond à toutes ces questions.

>> Les voix du crimes sont avocat(e)s, enquêteur(ice)s, proches de victimes suspects ou coupables. Ces témoins clés se confient au micro de Nathalie Renoux, Amandine Begot, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard, nos experts en affaires judiciaires. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Un mercredi par mois, l’une de ces voix du crime nous raconte son point de vue, comment il ou elle a fait basculer ou rebondir une affaire criminelle. Un podcast RTL Originals.