Moutoursville, 5000 habitants. C'est dans cette petite ville de Pennsylvanie que Donald Trump a tenu, le 21 mai dernier, une réunion publique en plein air. Ces réunions ont été l’une des clés de la victoire du président et de la mobilisation de sa base électorale en 2016, toujours très solide malgré l’exercice et l’usure du pouvoir. Philippe Corbé, correspondant RTL aux États-Unis, s'est rendu à la réunion du président en Pennsylvanie. Il nous emmène à la découverte des meetings de Trump. Une lettre captivante, sur la route de la campagne de réélection de ce président adulé par les uns et haïs par les autres.

Dans le hangar d'un aéroport, Trump sort de Air Force One sous les acclamations de milliers de casquettes rouges, emblème des électeurs du président. Une arrivée hollywoodienne dont lui seul à le secret, et qui participe de charmer son électorat, réuni pour l'occasion.

Une mise en scène spectaculaire, une bande-son sortie des années 1980, un décor digne de film...Le président fait de chacun de ses meetings un spectacle, et manie en maître cette arme de communication massive qui lui a permis d'être élu en 2016.

