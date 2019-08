publié le 29/08/2019 à 16:58

Hello, Jealousy, Everybody... En près de 30 ans de carrière, des dizaines de tubes et quatre albums, Martin Solveig a fait danser le monde entier grâce à sa musique éclectique et positive. Peu présent dans les médias et d'ordinaire très discret le DJ français se livre comme rarement et sans détours dans All Stars, un podcast original Fun Radio.

Dans cet entretien exceptionnel, l'artiste revient sur son parcours "qui ne date pas d'hier", de sa première platine reçue le Noël de ses 14 ans à ses DJ shows dans le temple de musique électro : Ibiza.

Ses premiers succès, ses doutes, son processus de création, en passant par ses collaborations avec les plus grands comme Madonna et Salif Keita, Martin Solveig revient sur les déclics qui l'ont marqué. À travers la carrière de Martin Solveig, c'est aussi une partie de l'histoire de la French Touch qui se raconte, avec ses ambassadeurs et ses lieux mythiques.

Au micro de Sébastien Joseph, directeur des programmes de Fun Radio depuis 2010, Martin Solveig se confie à la fois sur les petites anecdotes qui ont jalonné son parcours, mais aussi sur les événements fondateurs et les rencontres déterminantes qui ont permis au petit choriste de devenir l'un des plus grands noms de la scène électro mondiale.