29 mai 2019 à El Paso, à la pointe ouest du Texas. Le coucher de soleil surplombe le mur construit dans cette ville de 800.000 habitants qui fait office de poste-frontière entre les États-Unis et le Mexique.

En face, à quelques dizaines de mètres, se trouve Juarez. Les Mexicains sont chez eux, ils dînent, regardent la télévision. Entre nous, il y a le Rio Grande, qui est plutôt étroit ici. C'est la rivière qui marque la frontière. Et puis il y a un mur.

Donald Trump a fait du mur sa principale promesse de campagne et de son élection. Mais il y a déjà un mur, qui a été édifié, sur un peu moins de 1.000 kilomètres, soit environ un tiers de la longueur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La construction de ce mur a commencé en 2006 sous la présidence Bush. Elle s’est poursuivie sous la présidence Obama. Le mur a surtout été édifié dans des zones urbaines comme ici à El Paso.

Car il faut le rappeler, la frontière entre les États-Unis et le Mexique c’est aussi beaucoup de déserts, des canyons, et il y a donc cette rivière : le Rio Grande, sur une bonne partie de cette frontière, qui marque en quelque sorte une frontière naturelle.

Il y a effectivement des trafics, de l’immigration illégale. Mais les enquêtes montrent que la drogue par exemple passe essentiellement par des postes frontières légaux comme ici à El Paso, ou par exemple à Tijuana au sud de San Diego en Californie.

Le mur, une promesse de campagne de Trump

À l'été 2015, lorsqu'il officialise sa candidature à la Maison Blanche, Donald Trump fait une promesse simple et claire : bâtir un mur pour limiter l'immigration venue d'Amérique du Sud. Élu en novembre 2016, le milliardaire est entré en fonction en janvier 2017. Plus de deux ans plus tard, pas un seul kilomètre de mur. Rien. Il n’y a pas un seul pan de mur qui soit "un mur Trump".



Alors faute de le construire, Donald Trump s’occupe des détails du projet, en répétant souvent qu’il a fait fortune comme un bâtisseur, et que donc il s’y connait.



En fait, ce mur est moins un projet concret et détaillé qu’un cri de ralliement, un concept marketing pour électriser sa présidence, et en fait, et c’est peut-être le plus intéressant : un mythe. Au-delà de la séparation à la frontière americano-mexicaine, et de l’immigration, cette promesse de mur indique implicitement que l’Amérique doit se refermer, se protéger contre la menace extérieure, qui va au-delà de la question de l’immigration. ce mythe du mur conteste, remet en cause, concurrence un autre mythe de la nation américaine : le mythe de la frontière.



L’idée d’une renaissance perpétuelle, que le progrès humain, économique, moral, nécessite de dépasser sans cesse les limites, l’universalisme de la nation américaine et de ses valeurs. C’est un mythe qui a été utilisé aussi pour justifier un expansionnisme économique, militaire. C’est au nom de ce mythe que l’Amérique est devenue une puissance mondiale, économique, militaire. Un empire.



