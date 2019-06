Une lettre d'Amérique : Comment Donald Trump parle à l’Amérique "qui bosse"

publié le 11/06/2019 à 09:47

Pittsburgh, Pennsylvanie. C'est dans cet Etat et ceux du nord-Est des États-Unis que s'est jouée l’élection de Donald Trump en 2016. La région industrielle de la Rust Belt a vu ses usines métallurgiques et ses mines de charbon fermer ces dernières décennies. En 2008, la crise financière qui a profondément ébranlé l'économie de la région a fait renaître un vieux sentiment d'abandon chez la classe ouvrière. Pourtant, l'Amérique des cols bleus a conservé une forte dimension patriotique et une vraie culture de classe. Philippe Corbé, correspondant RTL aux Etats-Unis, vous raconte comment Donald Trump a pu trouver un écho chez ces ouvriers américains de la région.

Ils sont nombreux, au sein de la working class américaine, à se demander pourquoi Trump se vante sans cesse de la bonne santé de l’économie de pays. Et pourtant, ils continuent de croire en lui.

C’est bien dans la région de la rouille que Donald Trump a gagné en 2016. Et c'est toujours dans cette Amérique des travailleurs que se jouera l'éventuelle réélection du président en 2020. Il a réussi à parler à l’Amérique des cols bleus. qui s’est sentie oubliée et mal considérée depuis longtemps. Mais en sera-t-il de même l'année prochaine ?

