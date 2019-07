E=M6...au carré ! : pourquoi y a-t-il de l'humidité dans nos maisons ?

publié le 10/07/2019 à 06:02

On pense souvent que les taches noires dans nos salles de bain apparaissent à cause d'un défaut de nettoyage de notre part. Et que, pour les éliminer, il suffit de brosser très fort avec un nettoyant. En réalité, ces taches sont des champignons.

Ils se manifestent à cause de l'humidité présente dans nos salles de bain, et se développent pour former une colonie. Ainsi, même si vous réussissez à éliminer la tache noire en surface, le champignon, lui, est toujours vivant. Pour l'éradiquer, il faut utiliser des antifongiques.

Dans ce quatrième épisode de E=M6...au carré ! l'ingénieur agronome et animateur sur M6, Mac Lesggy, nous explique d'où viennent ces petites taches noires et comment elles se développent. Mais comment est-il possible que des champignons viennent élire domicile dans nos salles de bain ?



Les champignons noirs des joints de nos salles de bain appartiennent à une espèce bien précise, l'Aspergillus Niger. Ce dernier s'installe grâce aux spores. Invisibles à l’œil nu, les spores sont si petites qu'elles vont flotter dans l'air. Mais lorsque l'une d'entre elles rencontre un terrain favorable à son développement, elle se fixe sur un support et développe une colonie.

C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une spore d'Aspergillus Niger se retrouve dans votre salle de bain. Car elle y trouve deux conditions favorables : la chaleur et, surtout l'humidité. Et l'humidité, on le sait moins, vient, entre autres, de nous-mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles on recommande d'aérer très régulièrement notre maison.

>> E=M6...au carré !, une série scientifique pour vous faire découvrir les facettes insoupçonnées de votre quotidien et vous aider à consommer en toute conscience. Un podcast RTL Originals à retrouver un mercredi sur deux.